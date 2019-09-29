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TBMM 73 günlük aranın ardından açılıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi 73 günlük aranın ardından açılıyor.

29.09.2019 15:50
Türkiye Büyük Millet Meclisi 73 günlük aranın ardından açılıyor.
1 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak olan TBMM'nin ilk işi 'Yargı Reformu ve Strateji Belgesi' olarak bilinen değişiklik teklifi olacak. Çalışma bu hafta tamamlanacak. AK Partili milletvekillerince Meclis'e yasa teklifi olarak sunulacak düzenleme Ekim ayının ilk haftası TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Meclis iç tüzüğü de TBMM'nin ikinci gündem maddesi olacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun yeni iç tüzük hazırlanacak. 16 Nisan referandumuyla halkın vize verdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için bir takım değişiklikler yapılmıştı. Yeni dönemde sisteme uygun yeni bir iç tüzük hazırlanması planlanıyor. Yeni yasama yılında hayvan hakları ile ilgili kurulan araştırma komisyonu raporunun ardından, hayvan hakları ile ilgili yeni bir yasal düzenleme de hazırlanacak. Hayvan hakları düzenlemesinin kısa süre içerisinde Genel Kurul'a gelmesi hedefleniyor.
(İHA)
TBMM 73 günlük aranın ardından açılıyor

Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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