Kaynak: DHA

TBMM, 31 Mart yerel seçimler sonrası 9 Nisan Salı günü mesaisine başlayacak. Ekonomik paketler, yargı paketi ve bedelli askerlik düzenlemeleri öncelikli gündem maddeleri olacak.31 Mart yerel seçimleri nedeniyle çalışmalarına geçen 24 Şubat'ta ara veren TBMM, 9 Nisan'da mesaiye başlayacak. Meclis gündemine ekonomik paket olarak getirilmesi planlanan düzenlemeler arasında, vergi reformu, kıdem tazminatı fonu ve hal yasası bulunuyor. Yargı paketi ve bedelli askerlik düzenlemesi de gündem maddeleri arasında yer alacak.EKONOMİK PAKETLEREkonomik paketler Meclis gündemine, 2019-2023 yıllarını kapsayan 'Onuncu Plan' paketi olarak gelecek. Milletvekilleri tarafından yasa teklifi olarak sunulacak ekonomik düzenlemelerden bir tanesi 'Gelir ve kurumlar vergisi kanunlarını tek metinde toplayan vergi reformu' olacak. Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın, Vergi Reformu Yasası üzerinde çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine teklif olarak gelecek.Bir diğer düzenleme ise Hal Yasası. Sebze meyve fiyatlarındaki aşırı artışı önlemeyi amaçlayan hal yasa düzenlemesinin de çalışmaları tamamlandı. Nisan ayında Meclis'e sunulması beklenen düzenleme, toptancı hallerinde komisyoncuları aradan çıkarmayı öngörüyor.Kıdem Tazminatı Fonu ve Perakende Yasası da Meclis'e sunulacak ekonomik paketin içeresinde yer alacak.YARGI REFORMUTBMM gündemine gelmesi beklenen Yargı Reformu Paketi'nin içinde, Ceza İnfaz Kanunu ile nafaka düzenlemeleri yer alacak. Adalet Bakanlığı'nda çalışmaları devam eden, Ceza İnfaz Kanunu'nda değişiklik öngören düzenlemenin de Meclis tatile girmeden yasalaşması planlanıyor. AK Parti milletvekillerinin yasa teklifi olarak Meclis'e sunacakları düzenleme ile Ceza İnfaz Kanunu'nda önemli değişikliklere gidilecek. Ceza İnfaz Kanunu'nda yapılacak değişiklik ile kademeli infaz sistemi uygulanacak. Düzenleme ile paraya çevrilen adli para cezaları da yeniden düzenlenecek. Getirilecek yeni düzenleme ile cezanın ağırlığına göre hükümlünün cezaevinde yattığı süre artacak. Hırsızlık, uyuşturucu, terör, kadın cinayeti, çocuğa cinsel istismar suçlarının cezalarında yine ceza artırımına gidilecek.NAFAKA DÜZENLEMESİNafakaya süre sınırı getiren teklifin de Nisan ayında TBMM'ye sunulması planlanıyor. Teklif ile eşlerden diğerinin mağdur olmaması için nafaka şartlarının ortadan kalkmaması halinde nafakayı devlet üstlenecek. Teklif ile ömür boyu nafakanın kaldırılması öngörülürken, nafakaya süre getirilecek.BEDELLİ ASKERLİKMeclis gündemine taşınacak olan bir diğer gündem maddesi ise bedelli askerlik düzenlemesi olacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı, 'tek tip askerlik' olarak da bilinen yeni sistem ile ilgili düzenlemenin de Meclis gündemine gelmesi planlanıyor. AK parti milletvekilleri tarafından Meclis'e sunulması beklenen yasa teklifi ile bedelli askerliğin süreli hale gelmesi planlanıyor.Haber: Besti KARALAR/ ANKARA,