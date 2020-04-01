Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TBMM Adalet Komisyonu cuma günü toplanacak

TBMM Adalet Komisyonu, cuma günü toplanarak infaz düzenlemesini görüşecek.

01.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:08
TBMM Adalet Komisyonu cuma günü toplanacak
TBMM Adalet Komisyonu, cuma günü toplanarak infaz düzenlemesini görüşecek.
Komisyondan yapılan bildirimde, AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere cuma günü toplanılacağı belirtildi.
Bildirimde, Kovid-19 salgını sebebiyle salona her kurumdan bir temsilci alınabileceği de kaydedildi.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, dün yaptığı basın toplantısında, düzenlemeye dair bilgi vermiş, Meclise sundukları teklifin komisyonda görüşülmesinin ardından salı günü Genel Kurul'da görüşülebileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Politika
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Politika ››TBMM Adalet Komisyonu cuma günü toplanacak - Haberler

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

14:05: Horasan Belediyesi vatandaşlara hijyen seti dağıttı - Haberler 14:04: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kütüphanesindeki kaynak sayısında büyük artış - Haberler 14:03: Marketteki hırsızlık güvenlik kamerasına yakalandı - Haberler 14:02: KKTC'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Haberler 14:01: - Yeni pazar kararları İstanbul'da uygulanmaya başlandı - Haberler 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı - Haberler 12:37: Son Dakika: İspanya'da salgından ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı - Haberler 12:14: İspanya'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu oldu - Haberler 11:57: Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun 'komplo' iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş - Haberler 11:57: İran'da belediye çalışanları, koronavirüste mesafenin önemini vurgulamak için Azrail kostümleriyle sokaklarda gezdi - Haberler 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz