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TBMM Adalet Komisyonu'nda 'koronavirüs' önlemi (2)

TERMAL KAMERA TEDBİRİCeza İnfaz Yasası teklifinin görüşmeleri, yarın Adalet Komisyonu Toplantı Salonu yerine Meclis'in en büyük komisyon odası olan Plan ve Bütçe Komisyonu Salonu'nda yapılacak.

02.04.2020 20:44 | Son Güncelleme: 02.04.2020 20:44
TBMM Adalet Komisyonu'nda 'koronavirüs' önlemi (2)

TERMAL KAMERA TEDBİRİ

Ceza İnfaz Yasası teklifinin görüşmeleri, yarın Adalet Komisyonu Toplantı Salonu yerine Meclis'in en büyük komisyon odası olan Plan ve Bütçe Komisyonu Salonu'nda yapılacak. TBMM Adalet Komisyonu Başkan Vekili Yılmaz Tunç, toplantının yapılacağı salonda incelemede bulundu. Yılmaz, komisyon üyelerinin oturma yerlerini ve mesafelerini tek tek kontrol etti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katılması beklenen görüşmelerde yargı temsilcilerinin, bürokratların, üyelerin nereye oturacağı önceden tespit edildi.

Öte yandan toplantı salonunun girişine termal kamera konulacağı ve salona girenlerin vücut ısılarının ölçüleceği belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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