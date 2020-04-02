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TBMM Adalet Komisyonunda 'koronavirüs' önlemi

TBMM Başkanlığı'na sunulan Ceza İnfaz Yasası teklifinin görüşüleceği Adalet Komisyonu'na, koronavirüs tedbirleri kapsamında belli sayıda milletvekili katılacak.

02.04.2020 12:43 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:43
TBMM Adalet Komisyonunda 'koronavirüs' önlemi

TBMM Başkanlığı'na sunulan Ceza İnfaz Yasası teklifinin görüşüleceği Adalet Komisyonu'na, koronavirüs tedbirleri kapsamında belli sayıda milletvekili katılacak.

TBMM Adalet Komisyonu, yarın toplanarak, AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla sunulan Ceza ve İnfaz Yasası teklifini görüşmeye başlayacak. Komisyonun, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında çalışma düzeni değişti. Buna göre tekfin görüşmelerine komisyon üyelerinin tamamı yerine belli sayıda milletvekili katılacak. Üye olmayan milletvekillerinin ise komisyona katılmasına sınır getirilecek. Oturma düzeni sosyal izolasyona göre 1 metre arayla yapılacak. Üyeler dönüşümlü toplantıya katılacak. Sırası gelen milletvekiline haber verilecek. Bu sürede milletvekilleri odalarında sıralarını bekleyecek. Toplantı salonuna sınırlı sayıda basın mensubu alınacak. Öte yandan komisyonda konuşmaların da kısa tutulması sağlanacak.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Milletvekili, Politika
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