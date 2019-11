TBMM Aksaray'da otizmli çocukların "yuhalanmasını" araştıracak

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik, Aksaray Mehmetçik İlkokulunda otizmli öğrencilerin "yuhalandığı" iddiasına ilişkin, "Her şeyden önce merhameti, vicdanı, yardımseverliği ve empati duygusu gelişmiş bir toplumun mensupları olarak otizmli çocuklar hepimizin çocuklarıdır." dedi.Çelik, Meclis'te beraberindeki komisyon üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, Aksaray Mehmetçik İlkokulunda otizmli çocukların, okulda eğitim gören diğer çocukların velileri tarafından dışlandıklarına ilişkin haberler üzerine, komisyon olarak kamuoyunu bilgilendirmenin görevleri olduğunu belirtti.Çelik, "Bu münferit olayda, bazı velilerin otizmli çocuklarımızla kendi çocuklarının aynı okulda eğitim görmelerine itirazlarının söz konusu olması hem toplumumuzu hem de aylardır konu üzerinde titizlikle çalışmalar yürüten komisyonumuzu derinden etkilemiştir." diye konuştu.Çelik, down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının yaygınlığının tespiti ile ilgili bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun, çalışmalarına başladığı 14 Mayıs'tan bu yana 19 toplantı ve 4 yerinde inceleme gerçekleştirdiğini, konunun bütün paydaşlarını dinlediklerini bildirdi.Bu kapsamda ilgili bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, özel gereksinimli bireyler ve özellikle ailelerin, komisyon toplantılarına davet edilerek deneyim, görüş ve önerilerinin alındığını söyleyen Çelik, çalışmaların tamamlanmasının ardından yaşanan sorun alanlarını ve çözüm önerilerini içeren araştırma komisyonu raporunu kısa zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti."Otizmli çocuklar hepimizin çocuklarıdır""Her şeyden önce merhameti, vicdanı, yardımseverliği ve empati duygusu gelişmiş bir toplumun mensupları olarak otizmli çocuklar hepimizin çocuklarıdır." diyen Çelik, tüm çocukların, yararlandığı anayasal haklarını tam olarak kullanabilmesi adına toplumsal bir hassasiyet geliştirmenin de herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti.Komisyonun amaçları arasında otizmli bireylerin, eğitim başta olmak üzere sosyal yaşama katılımının sağlanması ve bu süreçte toplumun bu konuya ilişkin duyarlılığının artırılması yönünde somut adımlar atılmasını sağlamanın da yer aldığını dile getiren Çelik, "Bu münferit olay bizlere yaptığımız çalışmaların ne kadar hayati önemde olduğunu göstermektedir. Konu araştırma komisyonumuzca yakından takip edilmekte olup gerekli tüm girişimler üzerinde titizlikle çalışılmaktadır." diye konuştu.Konuyla ilgili Aksaray Valisi Ali Mantı ile görüştüklerini bildiren Çelik, kendisinin, otizmli çocukların Mehmetçik İlkokulunda eskiden olduğu gibi eğitimlerine devam edeceklerini, ayrıca ihmali görülen varsa onlarla ilgili gereğinin yapılacağını ifade ettiğini aktardı."Önerilerimiz arasında kaynaştırma eğitimi de var"Milli Eğitim Bakanlığının konu üzerinde hassasiyetle durduğunu, kendilerinin de konunun takipçisi olacaklarını ifade eden Çelik, "Komisyon olarak bu işin takipçisiyiz. Tüm partiler bu konuda hassastır. Hepimiz üzerimize düşeni yapacağız, böyle mağduriyetlere meydan vermeyeceğiz. Komisyon olarak önerilerimiz arasında kaynaştırma eğitimi bu kapsamda çok önemli. Biz normal çocuklarla beraber devam etmeleri hususuna çok fazla önem veriyoruz ve çocuklarımızın geleceği bizim için çok önemli." ifadesini kullandı.Çelik, pazartesi olayın yaşandığı Aksaray Mehmetçik İlkokulunu ziyaret ederek yerinde inceleme yapmayı düşündüklerini bildirdi."Otistik çocuklar için karma sınıflar çok önemli"İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Aksaray halkının da olay nedeniyle incindiğini ifade ederek, "Aksaraylılar başımızın tacıdır. Bu, münferit bir hadisedir." dedi.Cesur, konunun Mecliste grubu bulunan 5 siyasi partiyi bir araya getirdiğini vurguladı.MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "Sorun ailelerde, çocuklarda, çocukların kendi aralarında sorun yok. Ailelerin eğitime ihtiyacı olduğu apaçık ortada." diye konuştu.Otizmli çocukların kimseye zararı olmadığını, otizmin bulaşıcı olmadığını belirten Aycan, şöyle devam etti:"Otistik çocuklar için karma sınıflar çok önemli ama otistik olmayan çocuklar için de çok önemli. Toplumda böyle insanlar olduğunu da görmeleri ve onlarla birlikte hayatlarını sürdürmeleri açısından karma eğitimi destekliyoruz. Ailelerin de buna izin vermesini ya da anlayış göstermesini bekliyoruz."CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, "Münferit bir olay, şahısları kınıyoruz. Bu olayda Aksaray halkının hiçbir sorumluluğu yoktur." dedi.HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Aksaray'da herkesin üzüldüğü ve benimsemediği münferit bir olay yaşandığını dile getirerek, "Yalnızca Aksaray için değil Türkiye için benimsemediğimiz bir olay." ifadesini kullandı."Bu münferit olaydan çıkaracağımız dersler olmalı"AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonunun, "özel bir komisyon" olduğunu belirterek, "Diğer komisyonlarımız gibi raporları bitirip bir kitaplığa, rafa koymayacağız. Önerilerimizin bizzat takipçisi olarak ilgili bakanlıklar tarafından hayata geçmesi noktasında inisiyatif alacağız." diye konuştu.AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ise "Bu münferit olaydan toplum adına çıkaracağımız dersler olmalı." dedi.Ayvazoğlu, "İnanıyorum ki o çocukları dışlayan ya da dışlamayı tercih eden aileler de bir kez olsun başlarını öne eğip düşünecekler ve hepimizin bir engelli adayı olduğundan hareketle vicdanlarını ve merhametlerini devreye sokacaklardır. Böyle münferit bir olayın da hayra vesile olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis de olayın herkesi üzdüğünü belirterek, böyle şeylerin tekrarlanmaması temennisinde bulundu.Nergis, bu konuda toplumda farkındalık yaratmanın ve ailelerin bilinçlenmesinin önemine dikkati çekti.