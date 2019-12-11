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TBMM alt komisyonu, 'maket ev' satışlarını inceliyor

TBMM Maketten Ev Satışlarını Araştırma Alt Komisyonu, 'maket ev' üzerinden yapılan satışların yarattığı olumsuz sonuçları incelemeye devam ediyor.

11.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:39TBMM alt komisyonu, 'maket ev' satışlarını inceliyor

TBMM Maketten Ev Satışlarını Araştırma Alt Komisyonu, 'maket ev' üzerinden yapılan satışların yarattığı olumsuz sonuçları incelemeye devam ediyor.

Ev sahibi olmak isterken 'maket' üzerinden aldıkları ev ile yapılan ev arasında metrekare ve kalite farkı olan vatandaşların şikayetlerini incelemek üzere kurulan TBMM Maketten Ev Satışlarını Araştırma Alt Komisyonu, çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon, konu ile ilgili çeşitli çevrelerin konu ile ilgili öneri, tespit ve şikayetlerini alıyor. Konut sahibi olmak isteyenlerin yanı sıra inşaat firmaları, emlak sektörü ve bazı akademisyenlerden 'maket' üzerinden ev satışlarına ilişkin komisyona gelen bazı şikayet ve tespitler şöyle:

"Yapı ruhsatı olmadan satışlara başlanması. Sözleşmelerin noterlerde satış vaadi sözleşmesi ile yapılmaması, yapılsa bile tek taraflı satış vaadi sözleşmesi şerhi hakkı verilmemesi. Cayma durumlarında tüketici kanununa aykırı uygulamaların yapılması. Net-brüt alan problemleri, bağımsız bölüm değişiklikleri, aynı bağımsız bölümlerin birden fazla satışının gerçekleşmesi. Site yönetimlerinin inşaat firması tarafından yönetilmeye çalışılması, bu aşamada ortak alanların kiraya verilmesi, satılmayan dairelerin aidatlarının ödenmeyerek satılan dairelerden masrafların çıkarılması."

Komisyona gelen tespitler arasında, özellikle yabancılara satışta yaşattığı mağduriyetler nedeni ile bazı ülkelere Türkiye'deki inşaat projelerinin tanıtımlarının engellenmesinin söz konusu olabileceği ve bu durumun da ihracat kaybına neden olduğu yer aldı.

Haber-Kamera: Besti KARALAR/ANKARA,



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Kaynak: DHA

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