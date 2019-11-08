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TBMM Araştırma Komisyonu'ndan Büyükşehir'e ziyaret

Bir dizi incelemelerde bulunmak için Kocaeli'ne gelen TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret etti.

08.11.2019 17:39 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:44 TBMM Araştırma Komisyonu'ndan Büyükşehir'e ziyaret
Bir dizi incelemelerde bulunmak için 'ne gelen TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret etti.

Bir dizi ziyarette ve incelemelerde bulunmak amacı ile Kocaeli'ye gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu, incelemelerini sürdürüyor. Kocaeli Valiliği'nin ziyaret edilmesi ile Kocaeli'deki programlarına başlayan heyet daha sonra İzmit ilçesi Yahyakpatan Mahallesi'nde bulunan İzmit Özel Eğitim Okulu'nda incelemelerde bulundu. Okulda özel öğrenciler ve velileri ile sohbet eden heyetin bir sonraki durağı ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı oldu. Heyeti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın karşıladı.

Ziyaret sırasında Büyükakın'a komisyonun amaçları hakkında bilgiler veren Komisyon Başkanı Kemal Çelik, çalışmaları inceleyerek hazırlayacakları raporla özel çocukların eğitimleri konusundaki önerilerini yetkili kuruluşlara sunacaklarını belirtti. Ziyaret sırasında konuşan Büyükakın, özel çocuklara yönelik yaptıkları çalışmaları dile getirdi.

Gerçekleşen ziyaretin ardından araştırma komisyonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar hakkından yetkililerden bilgiler alan heyet, öğrenciler ve velilerle de sohbet ederek istek ve problemlerini dinledi. - KOCAELİ

Kocaeli, Güncel

Kaynak: İHA

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