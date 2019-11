TBMM araştırma komisyonu topluma otizmi anlatacak

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik, otizmin hızla yayıldığını ve bunu topluma anlatmaya çalışacaklarını bildirdi.Kartepe ilçesinde bir otelde düzenlenen "Kocaeli İstişare Toplantısı"nın açılışında konuşan Çelik, dünden bu yana Kocaeli'de özel eğitim veren okullara ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, eğitimcileri ve velileri dinlediklerini söyledi.Araştırma komisyonunun görev alanındaki konularda bir koordinasyon sorunu da olduğunu gördüklerini belirten Çelik, bu kapsamda illeri ziyaret ettiklerini aktardı.Çelik, Kocaeli'de engelli veri bankası çalışmasının başladığını vurgulayarak, hazırlayacakları raporda, veri bankası çalışmasıyla ilgili önerilerinin yer alacağını anlattı.Komisyonun, 27 Kasım'dan sonra rapor hazırlayacağını bildiren Çelik, şöyle konuştu: Türkiye 'de veri çok önemli. Veri tabanı oluşturulmasında sorunlarımız vardı. İnşallah Kocaeli'deki modeli de dinleyeceğiz ve tüm Türkiye'ye önereceğiz. Down sendromu, otizm ve serebral palsi yani diğer gelişim bozuklukları, çok önemli bir alan. İnsanlar bunun içine girmedikçe bilmiyor. Toplum otizmin farkında değil, down sendromunun biraz farkında, serebral palsinin farkında değil. 'Felç oldu.' diyor. Halbuki öyle değil, ayrı ayrı hastalık bunlar. Özellikle otizm, hızla yayılıyor ve komisyona başladığımızda, bize 59 kişiden bir kişi otizmli deniliyordu. Bugünlerde 58'e indirdiler. O derece hızlı gidiyor. Bu şu demek, var ama farkında değiliz. O halde biz bunu anlatmalıyız. Biz bu çerçevede bakanlıklarımızı dinledik. Tabii çok başarılı çalışmalar olmuş ama yeterli değil. Dünyada ne varsa Türkiye'de o olmalı. Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde ne varsa, biz de aynısı olacak. Bunu yapabilecek gücümüz var ve toplum da bunu istiyor. Çok önemli alanı inceliyoruz, araştırıyoruz. Önerilerimizi sunacağız.""Aksaray halkını suçlayamayız"Aksaray'da otizmli çocukların "yuhalandığı" iddiasına değinen Çelik, şunları kaydetti:"Aksaray'da münferit olay oldu. Yani her şerde bir hayır var derler ya inşallah ben bunun da hayra vesile olacağını düşünüyorum. Bu çerçevede Aksaray halkını suçlayamayız. İnsanlar bazı şeylerin farkında değiller. Farkında olması gerekiyor. Otizm konusunda, en önemli konu eğitim. Yani eğitim sorunumuz var, eğitimci sorunumuz var. Tüm bunları raporumuza işleyeceğiz. Tabii bu çerçevede bir de ailelerin eğitimi var. Sadece ilgili ailelerin değil, belki de okuldaki tüm çocukların ailelerinin de eğitime ihtiyacı var."Kocaeli'de Engelli Veri Bankası çalışmaları tamamlandıVali Hüseyin Aksoy da down sendromu, otizm ve serebral palsi konularında, araştırma yapmak için kente gelen komisyon üyelerine teşekkür etti.Kocaeli'nin Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Vali Aksoy, bu alanda da kentte yürütülen önemli çalışmalar olduğunu bildirdi.Aksoy, Engelli Veri Bankası konusunda Türkiye'de örnek çalışma yapan illerden birinin Kocaeli olduğuna değinerek, bu konuda yaptıkları çalışmanın tamamlandığını vurguladı.Komisyon üyeleri, daha sonra basına kapalı devam eden toplantıda, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri temsilcileriyle velilerin sorunlarını ve önerilerini dinledi.