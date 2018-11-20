TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "35 Yıl Önce Bağımsızlığını İlan Eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,...

20 Kasım 2018 Salı 16:11



20 Kasım 2018 Salı 16:11

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "35 yıl önce bağımsızlığını ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, o günden bugüne kadar adada halkının refahı ve mutluluğu için büyük bir mücadele içerisinde, her türlü kısıtlamalara ve haksızlıklara rağmen var olma mücadelesini sürdürüyor. Bizim amacımız ve beklentimiz Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda adanın adil bir yönetişim şekliyle Güney Kıbrıs-Kuzey Kıbrıs arasında müşterek bir çözümün bulunmasıdır. Bu konuda başından beri Türkiye, gerek Birleşmiş Milletler gerek Avrupa Birliği çabalarına hep olumlu katkı sağlamış, bundan sonra da bu katkıyı sağlamaya devam edecektir."