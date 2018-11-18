- TBMM Başkanı Binali Yıldırım
'dan ziyaretler
BURDUR - Türkiye
Büyük Millet MeclisiBaşkanı Binali Yıldırım, Burdur
Valiliğini ziyaret etti. TBMM Başkanı Binali Yıldırım,Burdur Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi2018-2019 yılı Akademik Yılı Açılışı ve Fahri Doktora Payesi Tevcihi ve Diş Hekimliği Fakültesi Temel Atma Töreni'nin ardından aynı bölgede yapımına devam edilen Türk Hava Kurumu
Anaokulunu ziyaret etti. Okulda incelemelerde bulunan Yıldırım, daha sonra Burdur Valiliğine geçti. Vali Hasan Şıldak
ve tören mangası tarafından karşılanan Yıldırım, valilik özel defterini imzaladı. Çeşitli hediyelerin verildiği ziyarette Binali Yıldırım, çıkışta gazetecilerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.Ziyaretin ardından Yıldırım, düğün törenine katılmak için karayoluyla Antalya
'ya hareket etti.
Türkiye,Burdur,Binali Yıldırım
18 Kasım 2018 Pazar 17:56