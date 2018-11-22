TBMM Başkanı Binali Yıldırım
: "Denizlerimizdeki her türlü oldu bittiye anında karşılık veririz"" Doğu Akdeniz
'in, KKTC
'nin menfaatlerine, ülkemizin çıkarlarına aykırı her türlü oldu bittiyi Türkiye
anında karşılık verir ve gereğini yapar."Denizlerdeki hak ve menfaatlerimizde bir milim bile geri atmayacağımız cümle alem bilmelidir "Kıbrıs
Adası etrafında münhasır ekonomik bölge de dahil uluslararası sularda her türlü deniz altı kaynakların ortaya çıkarılmasında mutlaka KKTC ile güneyin anlaşması gerekir. Bu bir kırılma noktasıdır"- "Yunanistan
aymaz ve uzlaşmaz tutumunu sürdürmektedir"
İZMİR - Yunanistan ve Rum Yönetimi'nin uluslararası hukuka aykırı davrandığını ifade eden TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Kıbrıs Adası etrafında münhasır ekonomik bölge de dahil uluslararası sularda her türlü deniz altı kaynakların ortaya çıkarılmasında mutlaka KKTC ile güneyin anlaşması gerekir. Bu bir kırılma noktasıdır. Bu konuda araştırma yapacak büyük petrol şirketleri, ayağını denk almak mecburiyetindedir. Doğu Akdeniz'in, KKTC'nin menfaatlerine, ülkemizin çıkarlarına aykırı her türlü oldu bittiyi Türkiye anında karşılık veriri ve gereğini yapar. Denizlerdeki hak ve menfaatlerimizde bir milim bile geri atmayacağımız cümle alem bilmelidir" dedi. İzmir
'de bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi
tarafından düzenlenen 'Koca Piri Reis
Gemisi'nin 40 Yıllık Serüveni' kutlama etkinliğine katıldı.Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından DEÜ Devlet Konservatuarı'nın dinletisi ile Piri Reis Araştırma Gemisi'ni anlatan belgesel filminin gösterimi yapıldı."Yunanistan aymaz, uzlaşmaz tutumunu sürdürüyor"'Denizlerimizin yaşlı kurdu' diye tanımladığı Koca Piri Reis Gemisi'nin Türkiye'ye geldiği yılları hatırlatan Yıldırım, o dönemlerde öğrenci olduğunu ve tersanede gemi inşaatı yaptığını belirterek, "O dönem yine bir kriz vardı. Ege
'de yaşanan bu krizin doğal sonucu olarak Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini gözetmek amacıyla böyle bir yola gidilmişti. Denizleri yeninden keşfetmek, imkan ve kabiliyetlerimizi ortaya çıkarak için Almanya
'da inşa ettirilen bu gemi o günlerde büyük heyecanla Türkiye'ye getirildi. O yıllar Soğuk Savaş yılları. Almanya bugünkü gibi değil batı-doğu diye ikiye ayrılmış. Dünya kapitalist ve komünist sistem diye iki kutuplu vaziyet var. SSCB henüz dağılmamış, bugün o gün olduğu gibi Yunanistan kıta sahanlığı konusunda aymaz, uzlaşmaz tutumunu sürdürüyor. Koca Piri Reis Gemisi o şartlarda zor şartlarda yaptırdığı yürekli bir gemi, hafızası olan bir gemi. Sadece insanların hikayesi olmaz. Evleri de, elbiselerin de gemilerin de hikayesi vardır. Hatıraları canlandırırlar Geçirdikleri tarihi evreler o eserlere anlam kazandırır. Koca Piri Reis Gemisi de hafızası olan gemidir. Ekonomik değeri yanında tarihi fonksiyonlara sahip. Tıpkı Nusret Mayın gemisi gibi, Gazi Mustafa Kemal
'in Savanora'sı gibi. Denize indirildiğinden Türk Yunan ilişkileri tarihin en gerilimli noktaya taşınmıştı. Roatya çıkan kriz uluslararası kuruluşların devreye girmesiyle durduruldu" diye konuştu."Bir milim geri atmayacağımızı cümle alem bilmeli"Bugün Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi uluslararası hukuka aykırı olarak Türkiye'nin deniz yetki ve menfaatlerini gasp etmek yolunda aynı şekilde hareket ediyorlar. Kıbrıs Adası'nın etrafında bulunan hidrokarbonların ortaya çıkarılması meselesinde ciddi bir kriz yaşanıyor. Denizler insanlığın ortak mülküdür. Dolayısıyla bunu tek taraflı olarak bir ülkenin, tolumun sahiplenmesi ve bundan menfaat elde etmesi asla ne ulusal ne uluslararası hukuka uyan bir şey değildir. Dolayısıyla Kıbrıs Adası etrafında münhasır ekonomik bölge de dahil uluslararası sularda her türlü deniz altı kaynakların ortaya çıkarılmasında mutlaka KKTC ile güneyin anlaşması gerekir. Bu bir kırılma noktasıdır. Bu konuda araştırma yapacak büyük petrol şirketleri, ayağını denk almak mecburiyetindedir. Doğu Akdeniz'in, KKTC'nin menfaatlerine, ülkemizin çıkarlarına aykırı her türlü oldu bittiyi Türkiye anında karşılık veriri ve gereğini yapar. Denizlerdeki hak ve menfaatlerimizde bir milim bile geri atmayacağımız cümle alem bilmelidir" dedi."Anlaşma bir türlü imzalanamıyor"Türkiye'nin 2023, 2071 hedeflerine ulaşmada denizlerin etkinliğinden de bahseden Yıldırım, "Biz denizlerimizin fakir bekçileri değil zengin sahipleri olmaya devam edeceğiz. Bugün denizlerimizin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan biri kirliliktir. Aynı tehdit bütün dünya denizleri için geçerlidir. Denizleri temi tutmak hem de deniz dibindeki kaynakları ortaya çıkarmak mecburiyeti vardır. Anlaşma hala devreye girmemiştir. Sebebi deniz kaynaklarının nasıl müşterek değerlendirileceğine dair bir anlaşmanın, BM üye ülkeler çapında henüz sağlanamamış olmasıdır. Değişik anlaşmazlıklar da var. Yunanistan ile aramızda örneğin kıta sahanlığı ve denizlerimiz. Okyanuslardaki deniz kime ait herkese ait. Bunları ortaya çıkaracak teknoloji kimde var, bir avuç ülkede var. Bu nedenlerden dolayı bu anlaşma bir türlü imzalanamıyor, yürürlüğe giremiyor" ifadelerini kullandı.
Kıbrıs,Türkiye,Binali Yıldırım
22 Kasım 2018 Perşembe 17:48