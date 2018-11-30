TBMM Başkanı Binali Yıldırım İstanbul'da

30 Kasım 2018 Cuma 16:44



30 Kasım 2018 Cuma 16:44

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, cuma ve ikindi namazını Amine Hatun Camii'nde kıldı.TBMM Başkanı Yıldırım öğlen saatlerinde Tuzla'da bulunan konutunda çıkarak, Amine Hatun Camii'ne gitti. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a oğlu Erkan Yıldırım da eşlik etti. Yıldırım, cami girişinde avluda bekleyen çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yıldırım çocuklarla fotoğraf çektirdi. Cuma namazının ardından, ikindi namazını da burada kılan Yıldırım, cami çıkışında kısa süre vatandaşlarla sohbet etti. Binali Yıldırım daha sonra tekrar konutuna geçti. Bu arada Yıldırım'ın ardından eşi Semiha Yıldırım'ın da camiden ayrıldığı görüldü.- İstanbul