TBMM Başkanı Binali Yıldırım Macaristan'a Geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'a geldi.<br><br>Yıldırım'ı Budapeşte Liszt Ferenc Havaalanında, Macaristan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Budapeşte Temsilci Selda Çimen ve diğer yetkililer karşıladı.<br><br>Yıldırım, Macaristan ziyareti kapsamında Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ve Başbakan Viktor Orban ile görüşecek.