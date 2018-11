TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Pakistan Parlamento üyeleri ile bir araya geldi

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:00



TBMM Başkanı Binali Yıldırım Parlamento üyeleri ile bir araya geldi"Temeli iki ülke halkları arasındaki tarihi kardeşlik bağlarına dayanan ilişkilerimizi her alanda sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, "Temeli iki ülke halkları arasındaki tarihi kardeşlik bağlarına dayanan ilişkilerimizi her alanda sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. TBMM Başkanı Yıldırım, Pakistan Parlamento üyelerine ve gazetecilere yemek verdi. Yıldırım, yemek öncesi yaptığı konuşmada, kardeş Pakistan'ın müreffeh, huzurlu bir geleceğe doğru emin adımlarla yol almaya devam etmesi en samimi temennileri olduğunu belirterek, daha müreffeh ve gelişmiş bir Pakistan için işbirliğinin sürdürülmesinin önemine işaret etti. Yıldırım, "Temeli iki ülke halkları arasındaki tarihi kardeşlik bağlarına dayanan ilişkilerimizi her alanda sürdürmeye devam edeceğiz. Ülkemize dayatılmaya çalışılan tek taraflı yaptırımlara karşı Pakistan 13 Ağustos günü önemli bir destek açıklaması yaptı" dedi.İkili ve bölgesel konularda Pakistan ile fikir birlikleri olduğunu söyleyen Yıldırım, "Türk milletinin en yakın hissettiği halk Pakistan halkıdır. İki ülke arasındaki karşılıklı üst düzey ziyaretler mükemmel düzeydeki ilişkilerimizin göstergesidir. Türkiye-Pakistan arasında tarihten gelen kardeşlik ilişkileri zor zamanlarda ve ulusal dalgalarımızda birbirimize verdiğimiz destekle ortaya çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.Türkiye-Pakistan Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Gaziantep milletvekili Ali Şahin , İslamabad'ın sevinçleri, kaygıları Ankara 'nın sevinçleri kaygıları olduğunu kaydederek, ilişkilerinin stratejik seviyede olduğunu ifade etti.Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, Türkiye Pakistan arasındaki ilişkilerin samimi ilişkilerin olduğunu belirtti.