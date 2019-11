TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Artık cahillik kavramı mahiyet değiştirdi. Eskiden okuma yazma bilmeyenlere cahil diyorduk. Yakın zamanda bilgisayar kullanmayı, akıllı telefon kullanmayı bilmeyenlere cahil diyecekler. Çünkü özellikle şehirlerde yaşayanlar için hayat tümüyle makinelere bağımlı olacak." dedi.Şentop, Aksaray Belediyesi tarafından yaptırılan Necmiye Hatun Kadın Aktivite Merkezinin açılış töreninde, insanları mutlu etmek isteyenlerin, onlar için faydalı hizmetler yapması gerektiğini söyledi.Bu Merkezin de kadınlara faydalı olması gayesiyle Belediye tarafından kısa zamanda inşa edildiğini belirten Şentop, şöyle konuştu:"Merkez birkaç boyutlu planlanmış, hobi kursu, spor salonu, kültür merkezi gibi. Böylece Aksaraylı hanım kardeşlerimiz için önemli bir sosyal tesis hazırlanmış. Kadınlarımız burada buluşup kaynaşabilirler. Hayatlarını sağlıklı bir şekilde sürdürmek için spor yapabilirler. İlgi duydukları alanlarda kursa katılabilirler. Böylece kendilerini yenilemek, geliştirmek için sunulan imkanlardan yararlanabilirler."Şentop, bugünün Somuncu Baba'nın vefatının seneidevriyesi olduğunu hatırlatarak Somuncu Baba'yı ve eşi Necmiye Hatun'u rahmet ve şükranla andığını ifade etti."Zaruret olmadıkça yabancı kelime kullanmamaya özen gösteriyorum"Aktivite kelimesinin yaygın olarak kullanıldığını ancak onun yerine "faaliyet, etkinlik" gibi kelimelerin tercih edilmesi gerektiğini anlatan Şentop, şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkçemizin kullanımı konusunda hassasiyet gösterenlerin başında geliyor. Ben de zaruret olmadıkça yabancı kelime kullanmamaya özen gösteriyorum. Ana dilimize duyduğumuz muhabbet adına Belediye Başkanımız Enver Dinçer'in de benimle aynı görüşte olduğunu düşünüyorum.Sosyal belediyecilik çalışmalarımızın somut bir örneğini teşkil eden Necmiye Hatun Kadın Etkinlik Merkezinin önemli bir sosyal, kültürel ve sportif işlev göreceğine inanıyorum."Şentop, Merkezin kadınların hobilerine hitap ettiğini, kadınların ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmelerinin amaçlandığını dile getirdi."Artık cahillik kavramı mahiyet değiştirdi"Geleneksel ve modern sanatlara ilgi duyan kadınların yeteneklerini burada geliştirebileceğini aktaran Şentop, şöyle devam etti:"Boyama, dikiş, oya, nakış gibi uğraşıları seven kadınlarımız buradaki kurslara katılabilirler. Günümüzün olmazsa olmazı bilgisayar kullanımını öğretmek... Biliyorsunuz dijitalleşme çağındayız. Başka bir ifadeyle dördüncü sanayi devrimi çağındayız. Bu çağda makineler birbiriyle iletişim kuracak. Esasında halen günde 20 milyar makine birbiriyle iletişim halinde. Artık cahillik kavramı mahiyet değiştirdi. Eskiden okuma yazma bilmeyenlere 'cahil' diyorduk. Yakın zamanda bilgisayar kullanmayı, akıllı telefon kullanmayı bilmeyenlere 'cahil' diyecekler. Çünkü özellikle şehirlerde yaşayanlar için hayat tümüyle makinelere bağımlı olacak. Bu sebeple Necmiye Hatun Kadın Etkinlik Merkezi'nde açılan Bilgisayar Ofis Programları Kursu'nu çok önemsiyorum. Kendisi için olmasa bile kardeşlerine, çocuklarına, torunlarının ödevlerini yapmalarına yardımcı olurken bilgisayar kullanmakta zorluk çekmezler. Bu sebeple kadınlarımıza bu kursa mutlaka katılmalarını tavsiye ediyorum."Şentop, bu tesisin aynı zamanda bir spor merkezi olduğunu, sağlıklı yaşamak için bulunmaz bir fırsat teşkil ettiğini dile getirerek, kadınların bunu iyi değerlendireceklerinden kuşku duymadığını bildirdi.Samimiyet ve iyi niyetle başlanılan her işten hayırlı neticeler çıktığını aktaran Şentop, "Kadınlarımızın sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan bu güzel merkezin de böyle bir işlev göreceğine inanıyorum.Dünyamızı kirletenlere, insanlığa zarar verenlere inat, güzel faaliyetler yapan her kardeşimden Allah razı olsun.İnsanlarımızı mutlu etmek için çalışan Belediye Başkanımız Enver Dinçer gibi kardeşlerime teşekkür ediyorum.Hayırlı işlerde acele etmek lazım düsturundan hareketle merkezimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.Konuşmaların ardından Şentop, kurdeleyi keserek Necmiye Hatun Kadın Etkinlik Merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Şentop merkezde incelemelerde bulunarak Belediye Başkanı Dinçer'den bilgi aldı.Programa, Vali Ali Mantı, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ile İlknur İnceöz, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.