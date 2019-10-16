Haberler » Güncel » TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad temasları kapsamında Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad temasları kapsamında Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'daki temasları kapsamında Belgrad Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.

16.10.2019 01:21
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'daki temasları kapsamında Belgrad Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.
Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere Sırbistan'da bulunan Şentop, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in kendisi ve heyeti onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.
Yemeğin ardından Belgrad Yunus Emre Enstitüsünü de ziyaret eden Şentop, enstitünün müdürü Fahri Akdoğan'dan kurumun faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Şentop, ziyaretin sonunda enstitünün anı defterini de imzalayarak binadan ayrıldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad temasları kapsamında Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti

Mustafa Şentop, Türkiye, Belgrad, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:40 Haiti'de Devlet Başkanı görevini bırakmayacağını açıkladı
01:38 İneği kurtarmak isteyen 3 kişi, metan gazından zehirlenerek öldü
01:37 Bodrum'da kaçak sigara operasyonu
01:37 Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
01:36 Su kuyusuna düşen koyunu, AFAD kurtardı
01:35 Cem Yılmaz'ın yeni filminin galası düzenlendi
01:34 Kahramanmaraş'ta trafik kazaları: 4 yaralı
16.10.2019 01:49:47