TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek'te

Bosna Hersek
'e gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, başkent Saraybosna
'da Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ile bir araya gelip, Kovaçi Şehitliğini ziyaret etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle birlikte Bosna Hersek'te bir dizi temaslarda bulundu. 25-27 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Makedonya
ve Bosna Hersek'e gerçekleştirdiği iki günlük ziyaret çerçevesinde Şentop, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ile bir araya geldi.
Şentop, Bosna Hersek Parlamentosu'nda gerçekleştirilen görüşmenin ardından Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı
Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti. Kovaçi Şehitliği'ndeki anıta ve Aliya İzetbegoviç'in kabrine çelenk bırakan Şentop'a Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Başkan Yardımcısı ve Milletvekili
Asim Sarayliç eşlik etti.
Şentop'a Bosna Hersek temaslarında Bursa
Milletvekili ve Türkiye
- Bosna Hersek Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Refik Özen
, Bursa Milletvekili ve Türkiye - Kuzey Makedonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Kılıç
, 26'ncı Dönem Şanlıurfa
Milletvekili Mahmut Kaçar
, TBMM Başkan Müşavirleri Dr. Necip Fazıl Kurt
ve Hasan Mısırcı, Haliliye
Belediye Başkanı Mehmet Canpolat
ve Eyyübiye
Belediye Başkanı Mehmet Kuş
eşlik etti.
Şentop, programına Livno kentinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediyesi tarafından desteklenen iftar programıyla devam edecek. - SARAYBOSNA
Mustafa Şentop
, Saraybosna
, Güncel
Kaynak: İHA