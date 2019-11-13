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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

13.11.2019 18:21 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:23
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Şentop, makamında Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Şentop'a TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kılıçdaroğlu ise CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç eşlik ediyor.
Görüşmenin TBMM'de 2020 yılında düzenlenecek olan yüzüncü yol etkinlikleri olması bekleniyor.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Şentop, Politika

Kaynak: İHA


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