TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Şentop, makamında Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Şentop'a TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kılıçdaroğlu ise CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç eşlik ediyor.Görüşmenin TBMM'de 2020 yılında düzenlenecek olan yüzüncü yol etkinlikleri olması bekleniyor.

Kaynak: İHA