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TBMM Başkanı Mustafa Şentop Cibuti'de

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 42. Afrika Parlamenterler Birliği Konferası'na katılmak üzere Cibuti'ye geldi.

28.11.2019 12:41 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:46TBMM Başkanı Mustafa Şentop Cibuti'de
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 42. Afrika Parlamenterler Birliği Konferası'na katılmak üzere 'ye geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ambouli Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya, Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Mohamed Ali Hamed ve Cibuti-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı tarafından karşılandı. Şentop, Cibuti Büyükelçiliği tarafından heyet onuruna verilen resepsiyona katıldı. Resepsiyonda yaptığı konuşmada İstanbul'dan, Ankara'dan selam getirdiğini söyleyen Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdim" sözleri üzerine katılımcılar tarafından alkışlandı.

Şentop: "Cibuti'de kendimizi evimizde hissediyoruz"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin bu coğrafyalara bakışının farklı olduğunu belirterek mesafe ve dil farkına rağmen 500 yıla varan dostluğa dikkat çekti. Şentop, "Biz kendimizi Cibuti'de kendi evimizde kardeşlerimizin, dostlarımızın arasında hissediyoruz. Uçaktan indiğimiz andan itibaren bunu fark ettik, hissettik havayı. Sadece hava sıcak değil, insanların ilgisi, alakası, teveccühü Türkiye'ye de çok sıcak" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop'a, Türk-Cibuti Dostluk Derneği Başkanı Muhammed Elmi tarafından hediye verildi. Türk üniversitelerinden mezun Cibutili gençlerle fotoğraf çektiren Şentop daha sonra, Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Mohamed Ali Hamed tarafından onuruna verilen dostluk yemeğine katıldı.

TBMM Başkanı Şentop'a, TBMM Katip üyesi, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, Türkiye-Cibuti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Oya Eronat ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu eşlik ediyor. - CİBUTİ

Mustafa Şentop, Cibuti, Politika

Kaynak: İHA

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