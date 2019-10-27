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TBMM Başkanı Mustafa Şentop derbiyi izledi

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop derbiyi izlediİSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbiyi izledi.

27.10.2019 21:40
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop derbiyi izledi
İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbiyi izledi.
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da takip etti. Protokol tribününde mücadeleyi izleyen Şentop'u maç sonunda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi arabasına kadar eşlik etti.
Karşılaşmayı izleyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de yöneticilerle birlikte stattan ayrıldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop derbiyi izledi

Mustafa Şentop, Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA


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