Haberler » Güncel » Tbmm başkanı mustafa şentop, g 20 parlamento başkanları zirvesi açılışına katıldı

Tbmm başkanı mustafa şentop, g 20 parlamento başkanları zirvesi açılışına katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G 20 Parlamento Başkanları Zirvesi açılışına katıldıJaponya, (DHA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G 20 Parlamento Başkanları Zirvesi açılış konuşmalarının ardından ikili görüşmeler çerçevesinde PAB Başkanı Gabriela Cuevas Barron, Hollanda Temsilciler...

04.11.2019 11:23
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G 20 Parlamento Başkanları Zirvesi açılışına katıldı
Japonya, (DHA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G 20 Parlamento Başkanları Zirvesi açılış konuşmalarının ardından ikili görüşmeler çerçevesinde PAB Başkanı Gabriela Cuevas Barron, Hollanda Temsilciler Meclisi Başkanvekili Ockje Tellegen ve zirveye ev sahipliği yapan Japonya Danışma Meclisi Başkanı Akiko Santo ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Şentop, öğleden sonra da ilk olarak Güney Afrika Meclis Başkanı Thandi Modise ile görüştü. TBMM Başkanı Şentop, FETÖ'nün Güney Afrika'daki faaliyetlerinin sonlandırılması konusunda destek istedi. Güney Afrika Meclis Başkanı Modisa da, Türkiye'nin aktardığı bilgileri ülkesinde ilgili kurumlarla paylaşıp, 'Güney Afrika'yı kullanarak Türkiye'ye saldırıda bulunabilirler' uyarısında bulunduğunu söyledi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop daha sonra Kanada Senato Başkanı George Furey ve Arjantin Senato Başkanı Pinedo Federico ile de bir araya geldi. Şentop, FETÖ'nün bu ülkelerdeki faaliyetlerinin sonlandırılması konusunda işbirliği yapılmasını istedi.
Tbmm başkanı mustafa şentop, g 20 parlamento başkanları zirvesi açılışına katıldı

Mustafa Şentop, Parlamento, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:41 Vapurdaki tacizciye 6.5 yıla kadar hapis istemi
15:41 Erdoğan, hastanedeki eski adalet bakanı kazan'ı ziyaret etti
15:41 Çaldıklarını satmak üzereyken yakalandılar
15:33 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda sona gelindi! 6 Kasım'da tören yapılacak
15:11 Dayak görüntüleri aldı başını yürüyor, ancak İmamoğlu hala sessiz
14:47 Peugeot-Fiat birleşmesinde Aralık ayında imza atılabilir
14:28 Melih Gökçek'e stat şoku! Tesislerden çıkmayan Osmanlıspor'a karar yeniden tebliğ edildi
14:25 Grup Merkez Hasar 13. yılını Antalya Clup Hotel Sera'da kutladı
14:25 CHP'den "sigortalı askerlik" için kanun teklifi
14:23 İmamoğlu'nun korumaları, trafikte ailesinin önünde dövdükleri kişiden şikayetçi oldu
4.11.2019 15:42:09