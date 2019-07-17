17.07.2019 17:10
Haberler» Politika» Haber

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Irak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan Türk diplomatımızın savunmasız bir halde iken şehit edildiğini öğrendim. Bu hain saldırıya gereken cevap en kısa sürede verilecektir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: " Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan Türk diplomatımızın savunmasız bir halde iken şehit edildiğini öğrendim. Bu hain saldırıya gereken cevap en kısa sürede verilecektir. Milletimizin başı sağ olsun. Türkiye'nin milli çıkarları doğrultusunda uyguladığı politikaları ve terörle mücadelesini taşeron örgütlere havale edilen saldırılarla engelleyebileceğini düşünenler, yanıldıklarını er geç anlayacaklardır. Türkiye, mücadelesinde haklıdır, güçlüdür ve kararlıdır." - ANKARA
Kaynak: İHA
Mustafa Şentop, Türkiye, Irak, Politika

Son Dakika Haberleri
20:10   Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
19:28   TBMM Başkanı Şentop: Gereken cevap en kısa sürede verilecektir
18:48   Kılıçdaroğlu: "(Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi) Bütün komşularımızın, bütün ülkelerin şunu...
18:39   TBMM Genel Kurulu
18:29   Bakan Çavuşoğlu: Hem Bağdat hem Erbil ile temas halindeyiz
18:28   Bakan Pakdemirli 15 Temmuz gecesini anlattı
18:27   "Nadir görülen hastalıklar"la ilgili araştırma komisyonu toplandı