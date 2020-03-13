TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mecliste ziyaretçilere randevuların bir süreliğine ertelenmesi...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mecliste ziyaretçilere randevuların bir süreliğine ertelenmesi konusunu Sağlık Bakanıyla istişare ederken, partilerin Meclis Grup Başkan Vekilleriyle görüştü.
13.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:57
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mecliste ziyaretçilere randevuların bir süreliğine ertelenmesi konusunu Sağlık Bakanıyla istişare ederken, partilerin Meclis Grup Başkan Vekilleriyle görüştü. Şentop, dün gece de TBMM İdare amirleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirmeler sonunda, Meclise 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alındı. Ziyaretçilerin girişlerine yönelik tedbir, 31 Mart'ta tekrar değerlendirilmek üzere bugünden itibaren hayata geçirilmeye başlandı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Mustafa Şentop, Politika
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