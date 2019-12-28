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TBMM Başkanı Mustafa Şentop Somali açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Dost Somali halkına ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum.

28.12.2019 16:11 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:16 TBMM Başkanı Mustafa Şentop Somali açıklaması
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Dost halkına ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Somali'de gerçekleşen saldırı, terörün ne denli insanlık düşmanı bir yöntem olduğunu göstermesi bakımından acil bir uyarıdır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya twitter üzerinden Somali'de gerçekleşen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Şentop, Somali'nin başkenti Mogadişu'da gerçekleştirilen terör saldırısında içlerinde 2 Türk vatandaşının da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini teessürle öğrendiğini belirterek, "Dost Somali halkına ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Somali'de gerçekleşen saldırı, terörün ne denli insanlık düşmanı bir yöntem olduğunu göstermesi bakımından acil bir uyarıdır. Bu acı olay, Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı yürüttüğü kararlı ve örnek mücadelenin haklılığını bir kez daha ortaya koymaktadır" ifadesini kullandı. - ANKARA

Mustafa Şentop, Somali, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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