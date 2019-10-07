TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Terör oluşumuna müsaade etmeme konusunda kati bir kararlılık içerisindeyiz

Türkiye'nin terör örgütlerine de asla taviz vermeyeceğinin altını çizen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen akademik yıl açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Şentop açıklamasında Batılı devletlerin yıllardır Türkiye'nin güneyinde devlet kurma arzusunda olduğunu belirterek "Türkiye uzun zamandır Suriye'de, özellikle yarım asra yakın Türkiye'de mücadele ettiğimiz bir terör örgütünün uzantısı PYD/YPG'nin orada bir terör alanı oluşturmasına müsaade etmeyeceğini uzun zamandır söylüyor." diyerek kararlılık vurgusu yaptı.

"TÜRKİYE BUNA MÜSAADE ETMEYECEK"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yüzyıl sonra bugün de Türkiye aynı kararlılıkla Misakımilli sınırları içerisinde böyle bir operasyona, ameliyata müsaade etmeyeceğini kesinlikle ve yüksek dille dünyaya haykırmaktadır. Bu bakımdan Türkiye'nin güneyinde oluşturulmaya çalışılan, Irak ve Suriye'deki asayişsizlik ve ekonomik, siyasi bakımdan yönetilemez bir devlet olma imkanını Türkiye'nin güneyinde bir terör örgütüne alan açmak için istismar ettiler, kullandılar. Türkiye uzun zamandır Suriye'de, özellikle yarım asra yakın Türkiye'de mücadele ettiğimiz bir terör örgütünün uzantısı PYD/YPG'nin orada bir terör alanı oluşturmasına müsaade etmeyeceğini uzun zamandır söylüyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE HER TÜRLÜ İHTİMALİ PLANLIYOR"

Türkiye'nin sınırları dibinde bir terör örgütü kurulmasına asla izin vermeyeceğine dikkati çeken Şentop. "Türkiye'nin maksadı, sınırları ötesinde mutlaka bir operasyon gerçekleştirmek değildir. Türkiye'nin maksadı, sınırlarının dibinde bir terör yapılanmasına müsaade etmemektir. Türkiye bu konuda müzakereler, görüşmeler yoluyla hareket etmeyi tercih etmiştir. Bunu denemiştir, denemektedir. Ama bu başarılı olmadığı takdirde, sınır ötesi operasyon da dahil olmak üzere her türlü ihtimali Türkiye planlamakta, gerçekleştirmekte bir an bile tereddüt etmeyecektir. Biz sınırlarımızın hemen bitişiğinde, hemen öbür tarafında bir terör oluşumuna müsaade etmeme konusunda kati bir kararlılık içerisindeyiz. Bunu kimsenin test etmeye kalkmaması lazım. Bunu Suriye'de aktif olarak bulunan tüm güçlerin fark ettiği kanaatindeyim. Bunu gördükleri kanaatindeyim." dedi.

IRAK VE SURİYE'YE ASKER GÖNDERME TEZKERESİ YARIN MECLİS'E GELECEK

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak ve Suriye'deki terörist unsurlarla mücadelesi kapsamında sınır dışında görevlendirilmesi hakkındaki tezkerenin, 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.