Haberler » Güncel » TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tokat Tanıtım Günleri'ne katıldı - Haber

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tokat Tanıtım Günleri'ne katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki Tokat Tanıtım Günleri'ne katıldı.

30.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:20TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tokat Tanıtım Günleri'ne katıldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki Tanıtım Günleri'ne katıldı.
Şentop'u etkinlik alanı girişinde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve beraberindekiler karşıladı.
Kendisini karşılayanlarla tokalaşarak sohbet eden Şentop, Çanakkale Savaşı'na katılan Tokatlıları temsilen üniforma giyen kişilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Şentop, daha sonra Tokat yöresinin ve ürünlerinin tanıtıldığı kültür çadırında stantları gezerken, yöresel ikramların tadına baktı.
Tokat Belediyesi standında kendisine verilen geleneksel el baskılı atkıyı boynuna takan Şentop'a, Tokatspor forması ile çeşitli hediyeler takdim edildi.
Şentop, Tokat'a özgü omuz halayı ile yöresel halk oyunları gösterilerini de alkışla tempo tutarak izledi.
TBMM Başkanı Şentop, alandan ayrılırken basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, Tokat'ın İstanbul'a geldiğini belirterek, İstanbulluları Tokat günlerini ziyaret etmeye davet etti.
Tanıtım günlerine gelecek vatandaşların Tokat'la ilgili bilgi edinmenin yanı sıra kentin lezzetlerini tatma imkanı da bulacağını anlatan Şentop, Tokat'ı daha yakından tanımak isteyenlere "İnşallah programlarına alıp Tokat'ı da ziyaret ederler." dedi.
Tokat'ın kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getiren Şentop, "Tokat'a gönül dolusu selamlar. Tokat'ın ayrı bir yeri var benim için. Pek çok dostlarım var, hocalarım var. Tokat'tan tanıdığım, hayatımı etkileyen insanlar var. Bu bakımdan Tokat'a karşı ayrı bir muhabbetim var. Çok selamlar Tokatlılara." ifadelerini kullandı.
Şentop, en kısa zamanda Tokat'ı ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.
Perşembe günü başlayan Tokat Tanıtım Günleri'nin yarın sona ereceği belirtildi.

Mustafa Şentop, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:58 TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni - Rövnag Abdullayev
15:58 Cerablus'taki bomba yüklü araçla terör saldırısı
15:58 Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 56 şüpheliden 21'i tutuklandı
15:54 Tüm-İş Konfederasyonu 2. Olağan Genel Kurulu
15:53 Hem şehre giriş kolaylaşacak hem de daha rahat ticaret yapılacak
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahsen Unakıtan'a geçmiş olsun telefonu
15:21 Son dakika: Türkiye için tarihi gün! TANAP'ın Avrupa bağlantısı açıldı
14:44 Meteoroloji, İstanbul dahil 7 kent için 'sarı alarm' verdi: Şiddetli yağış bekleniyor
14:40 Beyoğlu'nda 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
14:32 İYİ Parti'den 'metrobüs yolu, hafta sonları bisiklet yolu olsun' önerisi
13:39 Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi
12:52 Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın, bankta sızıp kaldı
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
12:00 Yasmin Erbil bacak dekolteli pozlarıyla göz kamaştırdı
21:11 Aslı Enver'den "Özcan Deniz'in evliliğini bitirdi" iddialarına yanıt: Çok ayıp!
30.11.2019 16:00:03