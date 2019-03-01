TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop Çorlu'da

Kaynak: İHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, ilk ziyaretini memleketi Tekirdağ'a yaptı.Türkiye Cumhuriyeti'ne ait DAP uçağıyla Çorlu Havalimanı'na iniş yapan TBMM'nin yeni başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'u yalnız bırakmayan hemşehrileri büyük bir sevgi gösterilerinde bulundu. Çorlu Havalimanı'na indikten sonra kendisini apronda bekleyen protokol üyeleri ile selamlaşan ve tören mangasını selamlayan Prof. Dr. Şentop daha sonra alanda bekleyen mehter takımı ve halk oyunları ekibi ile günün anısına fotoğraf çektirdi.Kendisini karşılamak üzere alana gelen yüzlerce kişinin arasından güçlükle geçen Şentop, daha sonra alanda bulunanlara yönelik kısa bir konuşma yaptı.Şentop, "Malumunuz geçtiğimiz Pazar günü TBMM'de yapılan seçimde TBMM Başkanı olarak seçildim. Bir Tekirdağ Milletvekili olarak TBMM Başkanı seçilirken destek veren bütün milletvekillerimize, meclisimize öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii öncesinde bir adaylık süreci de var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli süreçlerden ve çalışmalardan sonra bendenizi uygun buldu, takdir etti. Cumhurbaşkanımıza da bana ama benim şahsımda Trakya'ya, Tekirdağ'a Rumeli'ye göstermiş olduğu bu teveccüh için de huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum.Hep beraber olacağız, Tekirdağ'da her zaman çarşıda, sokakta, esnafımızla beraber arkadaşlarımızla beraber mümkün olduğu kadar. Bilhassa hafta sonları cumartesi, pazar, pazartesi memleketimde olacağım. Belki hatta Tekirdağ ile beraber Kırklareli'nde, Edirne'de, gerekirse arkadaşlarımız var. Bulgaristan'da, Batı Trakya'da Makedonya'da oralarla da hep beraber olacağız. Dualarınızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Cenabı Hak milletimize karşı bizi bu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün büyüklerimize, dostlarımıza, arkadaşlarımıza karşı bizi mahcup etmesin. Hep beraber dua edelim. Daha çok görüşeceğiz. Teveccühünüz, alakanız bu soğukta buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ