TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nın açılış törenine katıldı
TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nın açılış törenine katıldı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nın açılış törenine katıldı.
12.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:52
TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nın açılış törenine katıldı
ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nın açılış törenine katıldı.
ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nın açılış törenine katıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mustafa Şentop, Genel
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