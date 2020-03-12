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TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nın açılış törenine katıldı

TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nın açılış törenine katıldı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nın açılış törenine katıldı.

12.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:52
TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nın açılış törenine katıldı
ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nın açılış törenine katıldı. TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nın açılış törenine katıldı

Kaynak: İHA

Etiketler : Mustafa Şentop, Genel

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