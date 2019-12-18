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TBMM Başkanı Şentop: "ABD'nin tarihi çok kanlı ve kirli bir tarihtir"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bakü'de basına yaptığı açıklamada, "ABD'nin tarihi çok kanlı ve kirli bir tarihtir" dedi.

18.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:52TBMM Başkanı Şentop:
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'de basına yaptığı açıklamada, "ABD'nin tarihi çok kanlı ve kirli bir tarihtir" dedi.

TÜRKPA 9'uncu Genel Kurulu'na katılmak üzere başkent Bakü'de bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Bakü'de Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve şehitliklerini ziyaret etti. Meclis Başkanı Şentop ve TÜRKPA'ya üye ülkelerin meclis başkanları, Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. 20 Ocak Şehitleri'nin yer aldığı Bakü Şehitler Hıyabanına giden heyet, burada şehit mezarlarına çiçek bıraktıktan sonra Ebedi Ateş Anıtı'na da çelenk bıraktı.

TBMM Başkanı Şentop, daha sonra Bakü Türk Şehitliğine geçerek anıta çelenk bıraktı. Ardından basına açıklamalarda bulunan Şentop, seçimlerden sonra Özbekistan'ın da TÜRKPA'ya katılacağını vurgulayarak, "Çok mesafe alındığını hedeflere büyük ölçüde ulaşıldığını görüyoruz. Ama bu yeterli değil. Çok hızla değişen bir dünyada yaşıyoruz. Geçmişte kaybetmiş olduğumuz zamanı telafi edecek bir süratle çalışmalarımızı devam ettirmemiz lazım. Sayın Aliyev'le görüştük. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını kendilerine ilettim. Türkiye olarak biz Azerbaycan'daki ekonomi, hukuk, yargı, geniş anlamda bürokrasi alanlarında sayın Aliyev'in liderliğinde yürütülen reform çalışmalarını çok büyük taktirle izliyoruz. Kardeş Azerbaycan'ın geleceği bakımından çok önemli neticeler vereceğini ümit ediyoruz" dedi.

"ABD'nin tarihi çok kanlı ve kirli bir tarihtir"

Parlamentoların tarihi karalar vermesini doğru bulmadıklarını belirten Şentop, "Amerikan Senatosu'nda 100 tane Senato var. Bunlardan her hangi birini çevirip, nedir aldığınız tarihi karar diye sorsak bununla ilgili 2-3 cümle söyleyemeyeceklerini biliyoruz. Parlamentoların aldığı kararlar siyasi kararlardır. Eğer biz tarihi olayları siyasetin bir aracı haline getirirsek uluslararası ilişkiler, devletler arası ilişkiler içinden çıkılmaz hale gelir. ABD'nin tarihi çok kanlı ve kirli bir tarihtir. Afrika kökenli insanların köle ticareti, Kızılderililere yapılan zulümler. Bunlar hala bitmiş de değil dünyanın birçok yerinde. ABD'nin uluslararası hukuka aykırı siyasi operasyonlar, askeri birtakım operasyonlar yaparak zaman zaman sivilleri katlettiğini görüyoruz. Eğer parlamentolar bu konuda karar verecek olursa sadece Amerikan tarihiyle ilgili TBMM karar almaya başlasa bizim bir seneyi Amerikan tarihine ayırmamız lazım. Bizim tarihimizle ilgili hiçbir endişemiz yok. Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan iken 2005'de gelin arşivlerimizi açalım demişti. Bu konuyu tarihçiler çalışsın. Üzerinden 15 yıl geçmiş hala Ermenistan kendi arşivlerini açamıyor. Çünkü dünyada Türkiye karşı attığı iftiranın arşivlerin açıldığı taktirde ortaya çıkacağını biliyor" ifadelerini kullandı.

Şentop, Azerbaycan ziyareti kapsamında TÜRKPA 9'uncu Genel Kurulu'na katılacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek. - BAKÜ

Mustafa Şentop, Azerbaycan, Bakü, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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