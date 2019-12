TBMM Başkanı Şentop: "ABD Senatosunun Ermeni kararı ciddiye alınacak karar değil"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Senatosunun "Ermeni kararı"nın ciddiye alınacak bir karar olmadığını belirterek, "ABD'nin meselesi Ermeniler, 1915'te yaşanan olaylar değil. Türkiye 'de şu anda müzakere edilen konularla ilgili mevzi elde etmek için elinde ne varsa kullanıyor." dedi.Şentop, Meclis kulisinde gazetecilerin, ABD Senatosunun "Ermeni kararı"na ilişkin sorularını yanıtladı.Daha önce Temsilciler Meclisinde böyle bir karar alındığını anımsatan Şentop, TBMM olarak da bunu kınayan bir kararı aldıklarını söyledi. Şentop, "Böyle bir şeye gerek var mı diye düşündüğümüzde 'hiç gerek yok' dedik. Çünkü ABD'nin meselesi aslında Ermeniler değil, 1915'te yaşanan olaylar da değil. Türkiye'de şu anda müzakere edilen konularla ilgili mevzi elde etmek için elinde ne varsa kullanıyor. 1915 olaylarını da Ermenileri de istismar ediyor. Her şeyi istismar edebileceğini de gösteriyor. Ciddiye alınacak bir karar değil bence." diye konuştu.Bu işin parlamentoların işi olmadığını hep söylediklerine işaret eden Şentop, ABD Senatosunda buna destek veren senatörlerin, 1915 olaylarıyla ilgili soru sorulsa cevap verebileceklerini zannetmediğini söyledi.Şentop, "Bunların hepsini motive eden şey, Türkiye'ye karşı, Türkiye'yi rahatsız edecek karar almak. Bu Ermeni olur, 1915 olayları olur, başka bir şey olur ama sadece Türkiye'yi rahatsız etmek hedefine yönelik." dedi."Artık öyle bir dünya yok"Bu tür karar, tutum ve ambargoların bütün dünyada sonuçlarının olmadığını gördüklerini belirten Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:"Dün Katar Meclis Başkanı vardı. Haziran 2017'den sonra Katar'a karşı Körfez ülkeleri Suudi Arabistan öncülüğünde ambargo kararı aldılar. Katar zarar görmemiş, tam aksine Katar'ın ekonomik hacmi o süre içinde artmış, yeni doğal gaz yatakları bulmuşlar. Çok memnundular ambargodan, keşke devam etse gibi bir yaklaşım içindeydiler. Artık öyle bir dünyada yaşamıyoruz. ABD özellikle tehdit, ambargolarla ülkelere geri adım attıracak, kendilerine boyun eğdirecek bir beklenti içinde oluyor. AB ülkelerinde de var. Öyle bir dünya yok artık. Sadece bazı ülkelerin haklara, bazı ülkelerin de yükümlülüklere sahip olduğu bir dünya yok, değişti bu dünya. Haklıysanız, makul gerekçeleriniz varsa bunları müzakere ederseniz. Müzakere, diyalog yoluyla anlaşırsınız. Ambargo koyarak, 'ben sizi rahatsız edecek, taciz edecek kararlar çıkartırım, Temsilciler Meclisinden, senatodan...' Bunların Türkiye açısından hiçbir kıymetiharbiyesi, hükmü yok."-"Dünya görüşümüze aykırı"TBMM Başkanı Şentop, bu konuda Türkiye'nin çok rahat olduğunu belirterek, tarihleriyle her zaman iftihar eden bir millet olduklarını vurguladı.Türkiye'nin geçmişinde bir soykırım yaşanmadığını, farklı dinden, inançtan, etnik kökenden insanlarla ilgili olarak da farklı bir muamele söz konusu olmadığını dile getiren Şentop, "500 yıl Osmanlı devletinin hakim olduğu yerler var, Balkanlarda Osmanlı geri çekilmiş, etnisite, dinler, kiliseler, örf, adet, kılık, kıyafetler duruyor. Cibuti'ye gittik, Fransızca konuşuyorlar. Esas dilleri Arapça, eğitim dili de Fransızca. Gelmişler orada 30-40 yıl kalmışlar, her şeyi Fransa'ya benzetmişler. Osmanlı bunu 300, 400, 500 senede yapamaz mıydı? Yapabilirdi. Ama bizim dünya görüşümüze, medeniyetimize, inancımıza aykırı bir şey. Onun için bu topraklarda öyle bir hadise yok." değerlendirmesinde bulundu.Bunu belgelerle, akademik çalışmalarla da ortaya koyabileceklerini ifade eden Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005'te başbakanlığı döneminde, "Gelin arşivlerimizi siz de biz de açalım. Ermeni araştırmacılar, başka ülkelerdeki araştırmacılar gelsinler bizim arşivlerimizde çalışsınlar. Biz de gidelim orada çalışalım." çağrısında bulunduğunu anımsattı.Şentop, Türkiye'nin arşivlerini açarken aradan 15 yıla yakın zaman geçmesine rağmen Ermenistan'ın bu çağrıya cevap vermediği gibi önemli arşivlerinin de kapalı olduğunu vurguladı.TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:"Dolayısıyla onların da meselesi bu konu değil, esas mesele kendilerini uluslararası alanda bir arada tutacak bir kimlik meselesi olarak bunu görüyorlar. Tavır bu. Onun için parlamentoların aldığı kararların bir hükmü yok. Ciddiye alacak bir karar değil bu karar. Daha önce bu senatoya verilmişti, Cumhurbaşkanımız görüşmeye gittikten sonra çektiler. Bir daha tekrarlandı, tekrar geri çekildi. Bu sefer geçti. Niye geri çekiyorsunuz? Varsa gerçekten, inanıyorsanız böyle bir meseleye getirin çıkarın, gidin.Bazı müzakereler, görüşmeler oluyordu... Peki 1915 olaylarıyla mı ilgili görüşme oluyor? S-400, F-35'lerle ilgili görüşme. Ne alakası var 1915'in bunlarla? Ama oradan sonuç alamayınca bu sefer 1915 olaylarıyla Türkiye'yi taciz etmeye kalkacaklar. Buna gerek yok.Herkes kendi tarihine baksın. Tarihlerinin her senesi utançla dolu. Modern zamanlar dahil. Afrikalılardan Kızılderililerden, Amerika yerlilerinden başlayın, Guantanamo'ya kadar gelin; bugün yaşanan Afganistan, Suriye'de. Newsweek'te bir editör gazeteden çıkartıldı, nedeni Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldığı bahanesiyle ABD orayı bombalamıştı. Halbuki aslında böyle bir şey yokmuş. O da resmi bilgilere ulaşmış. ABD'nin bunu bildiğini bilerek, dünyaya yalan söylediğini ve oradaki sivilleri bombaladığını haberleştirecekken yazdırmıyorlar ve gazeteden atıyorlar. Bugün dahil utanç dolu birçok olay kendi tarihlerinde varken bu ülkelerin kalkıp Türkiye gibi tertemiz tarihi olan, bununla iftihar eden bir ülkeye laf söylemesi anlaşılabilir bir şey değil. "