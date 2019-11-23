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TBMM Başkanı Şentop, Adıyaman Üniversitesi standını ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Yenikapı'da ikincisi düzenlenen "Adıyaman Tanıtım Günleri" programında Adıyaman Üniversitesi standını da ziyaret etti.

23.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:43TBMM Başkanı Şentop, Adıyaman Üniversitesi standını ziyaret etti
Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Yenikapı'da ikincisi düzenlenen " Tanıtım Günleri" programında Adıyaman Üniversitesi standını da ziyaret etti.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ile bir araya gelerek üniversitenin çalışmaları hakkında bilgiler alan Şentop'a, Turgut tarafından Adıyaman'ın tarihi değerlerinden Cendere Köprüsü maketi takdim edildi.

Rektör Turgut ve ekibine çalışmalarında başarılar dileyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'nin en güzel ve huzurlu şehirlerinden biri olan Adıyaman'ın üniversitesinin de bir o kadar güzel ve huzurlu bir eğitim yuvası olacağından hiç şüphem yok. Prof. Dr. Mehmet Turgut ve ekibine çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Adıyaman'ı tanıtmak amacıyla düzenlenen Adıyaman Tanıtım Günleri'nin ikinci gününde de Adıyaman Üniversitesi standını ziyaret eden misafirleri ağırlayan Rektör Turgut, etkinliklerin Adıyaman Üniversitesi adına oldukça verimli geçtiğini belirtti. - ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi, Mustafa Şentop, Adıyaman, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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