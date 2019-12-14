Haberler » Politika » TBMM Başkanı Şentop, Afganistan Meclis Başkan Vekili Ramazan ile görüştü - Haberler

TBMM Başkanı Şentop, Afganistan Meclis Başkan Vekili Ramazan ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Afganistan Meclis Başkan Vekili Ahmad Shah Ramazan ile bir araya geldi.

14.12.2019 19:22 | Son Güncelleme: 14.12.2019 19:22TBMM Başkanı Şentop, Afganistan Meclis Başkan Vekili Ramazan ile görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Başkan Vekili Ahmad Shah Ramazan ile bir araya geldi.
Antalya'da Kundu tesisler bölgesinde bir otelde düzenlenen "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu"na ev sahipliği yapan Şentop, Afganistan Meclis Başkan Vekili Ramazan ve beraberindeki heyet ile görüştü.
Seçim süreci yaşayan Afganistan'da bir an önce hükümetin kurularak belirsizliğin sona ermesini temenni eden Şentop, FETÖ terör örgütünün Afganistan'da bazı girişimlerde bulunduğu yönünde yer aldığını, bu konuda ortak ve etkili mücadeleyi sürdürmek istediklerini söyledi.
Görüşmede, Türkiye ve Afganistan dostluğuna vurgu yapılarak, bu iyi ilişkilerin gelecek nesillere de aktarılması gerektiği belirtildi.
Görüşme, basına kapalı devam etti.

Mustafa Şentop, Afganistan, Politika

Kaynak: AA

Politika

Son Dakika Haberleri

19:48 Soylu: Rakı Festivali, geleneklerimize uygun değil - Haberler
19:45 AK Parti'de 3 ilçe başkanı görevlerinden istifa etti - Haberler
19:42 Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıya en çok ben üzüldüm - Haberler
19:41 Tarsus'ta trafik kazası: 5 yaralı - Haberler
19:34 Galatasaray-Ankaragücü maçında ilk 11'ler belli oldu! - Haberler
19:23 Libya'da UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerine bomba yağdırdı - Haberler
19:11 Abdullah Gül, Davutoğlu'nu arayarak Gelecek Partisi'nin kuruluşu nedeniyle tebrik etti - Haberler
18:47 Akademisyen kardeşler, Bahçeli'nin liderliğini yazdı - Haberler
14.12.2019 19:56:24