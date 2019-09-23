Haberler » Güncel » Haber

- TBMM Başkanı Şentop, Afganistan Meclis Başkanı Rahmani ile bir araya geldi

- TBMM Başkanı Şentop, Afganistan Meclis Başkanı Rahmani ile bir araya geldiNURSULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis Heyeti, Kazakistan'ın Başkenti Nursultan'da Afganistan Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani ve Afganistan Meclis Heyeti ile bir araya geldi.

23.09.2019 14:20
- TBMM Başkanı Şentop, Afganistan Meclis Başkanı Rahmani ile bir araya geldi
NURSULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis Heyeti, Kazakistan'ın Başkenti Nursultan'da Afganistan Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani ve Afganistan Meclis Heyeti ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık" temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı için gittiği Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da temaslarını sürdürüyor. Temasları kapsamında Pakistan Senato Başkan Yardımcısı Saleem Mandviwalla'yı kabul eden Şentop sonrasında, Afganistan Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani ve Afganistan Meclis Heyeti ile bir araya geldi.
- TBMM Başkanı Şentop, Afganistan Meclis Başkanı Rahmani ile bir araya geldi

Meclis Başkanı, Kazakistan, Afganistan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:24 Elektrik akımına kapılan operatör, yaşama tutunamadı
15:23 Terör örgütü propagandasına 3 gözaltı
15:23 Altınok Bahçeli'yi ziyaret etti
15:22 Antalya'da sera yangını
15:22 Afganistanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden Kazım Kurt'a ziyaret
15:21 MASKİ'den Sarıpınar'a yağmur suyu hattı
15:21 Bakan Ersoy: "İngiltere bacağının Türkiye'deki yolcu sayısı 21 bin civarında"