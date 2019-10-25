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Tbmm başkanı şentop, akpm başkanı pasquier ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, AKPM Başkanı Pasquier ile görüştüFransa, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Liliane Maury Pasquier ile görüştü.

25.10.2019 13:15
TBMM Başkanı Şentop, AKPM Başkanı Pasquier ile görüştü
Fransa, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Liliane Maury Pasquier ile görüştü.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKPM Başkanı Liliane Maury Pasquier ile görüştü. Pasquier'e, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı harekatı nedeniyle yaptığı açıklamaya tepkisini dile getiren TBMM Başkanı, Avrupalı müttefiklerinin çifte standartlı tavra son vermeleri gerektiğini söyledi.
Tbmm başkanı şentop, akpm başkanı pasquier ile görüştü

Mustafa Şentop, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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