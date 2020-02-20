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TBMM Başkanı Şentop: "Almanya'nın artık ırkçı Nazi kökenli terör faaliyetlerine karşı gerekli...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Almanya'daki silahlı saldırıya ilişkin, "Almanya'nın artık gerçek manada bu işin sorumluluğunun farkına varması ve ırkçı Nazi kökenli terör faaliyetlerine karşı gerekli tedbirleri alması ve esasen bunu da gerçekten öncelikle kabul...

20.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:46TBMM Başkanı Şentop:
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 'daki silahlı saldırıya ilişkin, "Almanya'nın artık gerçek manada bu işin sorumluluğunun farkına varması ve ırkçı Nazi kökenli terör faaliyetlerine karşı gerekli tedbirleri alması ve esasen bunu da gerçekten öncelikle kabul etmesi gerekiyor" dedi.

Şentop, TBMM'de Almanya'da yaşanan saldırıyla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin "Almanya'da bir saldırı oldu, 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ırkçı saiklerle gerçekleştirildiği bilgisi var. Aralarında Türklerin de olduğu iddia ediliyor ama netleşmedi" şeklindeki sorusu üzerine Şentop, haberi aldığı zaman büyük bir üzüntü duyduğunu ifade etti. Şentop, "Almanya'da ırkçı yapılanmaların, ırkçı eylemlerin geliştiğini endişe ile takip ediyoruz. Bilhassa Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına karşı girişilen eylemlerin de bu boyutlara varması hakikaten çok ciddi endişeler doğuruyor bizim açımızdan. Avrupa ülkeleri, başta Almanya olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde terörle mücadele için bazı çalışmalar yürütürken kendi evlerinde, kendi topraklarında ırkçı terörün, yabancı düşmanı terörün, İslamafobik terörün yükselişine engel olmayı öne almaları gerekir. Almanya'nın artık gerçek manada bu işin sorumluluğunun farkına varması ve ırkçı Nazi kökenli terör faaliyetlerine karşı gerekli tedbirleri alması ve esasen bunu da gerçekten öncelikle kabul etmesi gerekiyor. Ben inşallah bundan sonra bu konuda daha fazla dikkat ve titizlik gösterileceğini, ırkçı ve Nazi kökenli terörle mücadele edilmesi gerektiğini, bu olayın bizi bu konuda ikaz etmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Almanya, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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