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TBMM Başkanı Şentop, Antropoloji Müzesi ve Troçki Müzesi'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu Kıtalararası İşbirliği MİKTA Parlamento Başkanları Toplantısı için geldiği Meksika'da, toplantı öncesi Ulusal Antropoloji Müzesi ile Lev Troçki Müzesi'ni ziyaret etti.

07.11.2019 21:47 | Son Güncelleme: 07.11.2019 21:47 TBMM Başkanı Şentop, Antropoloji Müzesi ve Troçki Müzesi'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu Kıtalararası İşbirliği MİKTA Parlamento Başkanları Toplantısı için geldiği Meksika'da, toplantı öncesi Ulusal Antropoloji Müzesi ile Lev Troçki Müzesi'ni ziyaret etti.

 

TBMM Başkanı Şentop'a, TBMM heyetinde yer alan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM İdare Amiri Erkan Haberal, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs eşlik etti. Troçki'nin son yıllarını geçirdiği ve uğradığı saldırıyla yaşamını yitirdiği evde, Troçki ve ailesinin kullandığı tüm eşyalar korunurken, mezarı da evin bahçesinde bulunuyor.



Mustafa Şentop, Meksika, Dünya

Kaynak: DHA

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