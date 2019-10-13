- TBMM Başkanı Şentop: "Arakan'da barış ancak topraklarını terk eden Rohingyaların geri dönmeleri ile mümkündür"

BELGRAD - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Myanmar'ın Arakan bölgesinde barış ancak topraklarını terk etmek zorunda kalan Rohingyaların Myanmar'a güvenli, gönüllü, onurlu ve kalıcı şekilde geri dönmeleri ile mümkündür" dedi.Parlamentolar Arası Birlik 141. Genel Kurulu için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin dönem başkanlığını üstlendiği Asya Parlamenter Asamblesi koordinasyon toplantısına başkanlık yaptı. Türkiye'nin uluslararası alanda bölgesel ve küresel işbirliği anlayışı ile hareket ettiğini söyleyen TBMM Başkanı ve APA Dönem Başkanı Şentop, konuşmasında terörle mücadele vurgusu yaptı. Şentop, "Türkiye, bölgesel ve küresel işbirliği anlayışı, farklı kıtalara yönelik açılım ve ortaklık politikaları, uluslararası kuruluşlardaki etkin ve öncü rolü, terörle mücadeledeki kararlı tutumu, dünyanın her köşesine yayılan insani ve kalkınma yardımları, uluslararası alanda arabuluculuk ve birlikte çalışma kültürünün pekiştirilmesi yolundaki çabalarıyla, güçlü ve güvenilir bir ortak olmaya devam etmektedir" dedi.Şentop, 11-12 Ekim'de İstanbul'da düzenledikleri 3. Parlamento Başkanları Konferansı'nın bunun en somut örneklerinden birisi olduğunu vurguladı. Şentop, bölge ülkeleriyle ikili düzeyde olduğu kadar başta Güneydoğu Asya Uluslar Topluluğu olmak üzere bölgesel kuruluşlar ile de ilişkileri güçlendirmek istediklerini belirtti. Arakan'da yaşanan sorunlara dikkat çeken Şentop, "Türkiye, Filipinler'in güneyinde adil ve kalıcı barış için tarafların davetiyle Güney Filipinler barış sürecine aktif şekilde destek vermektedir ve bu desteği artırarak sürdürecektir. Myanmar'ın Arakan bölgesinde barış ancak topraklarını terk etmek zorunda Rohingaların Myanmar'a güvenli, gönüllü, onurlu ve kalıcı şekilde geri dönmeleri ile mümkündür" diye konuştu.Şentop, 2017'den bu yana devam eden başkanlık süresince TBMM olarak APA'nın kurumsal gelişimine ve parlamentolararası ilişkilerin güçlendirilmesine çalıştığını belirtti. APA olarak bu ilişkileri daha da yukarı taşımak için "Yeniden Asya" açılımı başlattıklarını belirten Şentop, bunun Türkiye'nin çok boyutlu, insani ve girişimci dış politikasının parçası olduğunu ifade etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hem sahada hem masada etkin olmak anlamına gelen bu anlayışla yakın veya uzak demeden tüm ülkelerle ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Bunları birbirinin alternatifi değil, aksine tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Dış politikamızın geniş ufku, Asya-Pasifik bölgesiyle de bağlarımızın gelişmesini sağlıyor. Asya'daki diplomatik ağımızın genişletilmesinden ticari ilişkilerimizin güçlendirilmesine, kültürel ve insani bağlarımızın artırılmasına kadar her alanda, kıtayla ilişkilerimiz son dönemde ivme kazanmıştır" dedi.

Kaynak: İHA