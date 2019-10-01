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TBMM Başkanı Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Mecliste bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

01.10.2019 14:26TBMM Başkanı Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Mecliste bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

19 Temmuz'da tatile giren TBMM, bugün yeni yasama yılına başladı. TBMM'de yeni yasama yılı açılışı nedeniyle ilk tören Meclis bahçesinde yapıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu, ardından da saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

TBMM Genel Kurulu, yeni yasama yılının ilk oturumuna Mustafa Şentop başkanlığında saat 15.00'de başlayacak. Meclis Başkanı Şentop'un konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurula hitap edecek. - ANKARA

Mustafa Şentop, Türkiye, Politika

Kaynak: İHA

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