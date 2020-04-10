Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TBMM Başkanı Şentop, Ayrancı kapısında görevli polisleri ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Ayrancı kapısında görevli polis memurlarını ziyaret etti.

10.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:12
TBMM Başkanı Şentop, Ayrancı kapısında görevli polisleri ziyaret etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Ayrancı kapısında görevli polis memurlarını ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM Ayrancı kapıda görevli polisleri ziyaret etti. Şentop, açıklama yaparak, 10 Nisan 1845 tarihinde polis teşkilatının bugünkü teşkilat yapısıyla kurulduğu gün olduğunu söyledi ve bütün Türkiye sathında görev yapan güvenlik mensuplarını tebrik etti.

Şentop, Genel Kurul'da yaşanan tartışmalar ve yoklama alınmamasına ilişkin anlaşmaya uyulmamasına yönelik bir soruya ise, "Bazı durumlarda içinde bulunduğumuz şartların hassasiyetini dikkate almadan bazı tartışmalar, bazı hareketler oluyor. Birçok yerde çalışmalar, faaliyetler yavaşlatılmış, durmuş iken Meclisimiz aynen çalışmalarını sürdürüyor. Ancak içinde bulunduğumuz şartların hassasiyetini dikkate almamız, hatırlamamız, hatırlatmamız gereksiyor. Gerek tartışmalarda gerek daha önceki uygulamalarla ilgili içinde bulunduğumuz şartları dikkatle düşünerek hareket etmekte fayda var. İç tüzükten kaynaklı milletvekillerinin hakları var. Onlar şüphesiz ki kullanılabilir" yanıtını verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ayrancı, Türkiye, Polis, Politika
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Türk dünyasına ’Yeni döneme hazır olun’ mesajı verip Kutadgu Bilig’deki manidar cümleyi paylaştı Haberler
Türk dünyasına "Yeni döneme hazır olun" mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis’e geliyor Haberler
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
1 milyon lira ödülle aranan PKK’lı terörist yaralı ele geçirildi Haberler
1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi, uygulamalı anlattı Haberler
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi, uygulamalı anlattı
Haberler ›› Politika ››TBMM Başkanı Şentop, Ayrancı kapısında görevli polisleri ziyaret etti - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

15:11: İki kardeş çöken metruk evin altında kaldı - Haberler 15:10: 2 bin sağlık çalışanı için hazırladığı pastayı hastane hastane dolaşıp dağıttı - Haberler 15:09: Hocalar'a komşu ilçe Banaz'dan kaçak geçişleri önlemek için köy yollarını toprakla kapatıldı - Haberler 15:09: Korona virüse karşı maskeli, 2 şahitle nikah - Haberler 15:03: Başkan Ataç'tan Sağlık Haftası mesajı - Haberler 14:40: Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz - Haberler 14:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi