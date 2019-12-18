Haberler » Politika » TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'da - Haberler

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından kabul edildi.

18.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:18TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'da
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'ın başkenti 'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından kabul edildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Meclis Başkanları Toplantısı ve TÜRKPA 9. Genel Kurulu için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Bakü temasları kapsamında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından kabul edildi.

Şentop, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile ikili görüşmelerde bulunacak ve şehitlikleri ziyaret edecek. - BAKÜ

Mustafa Şentop, Azerbaycan, Bakü, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

16:54 MHP'li Erdem: "450 engelli öğretmen daha atama bekleyecek" - Haberler
16:52 Uludağ'daki cesetlerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama - Haberler
16:50 CHP'den gaziler için "emeklilik" önerisi - Haberler
16:48 CHP'li Altay: "Değerli konut vergisinde Anayasa Mahkemesine itirazı değerlendiriyoruz" - Haberler
16:46 İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: "Demokrasiyi işler kılmak için her türlü fedakarlığı yapacağız" - Haberler
16:36 Felçli köpek, özel yaptırılan yürüteç sayesinde ilk adımlarını atmaya başladı - Haberler
16:28 Karamollaoğlu: Libya'da silahlı birlik bulundurmanın doğru olabileceğine inanıyoruz - Haberler
15:58 Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç cinayetten önce uçucu madde kullandı - Haberler
15:50 TEM Otoyolu'nda arkadan çarparak durduran gaspçılar genç adamın otomobilini çaldılar - Haberler
15:00 Hapishanede erkek görevlinin karşısında zorla başörtüsü çıkarttırılan kadın 120 bin dolar kazandı - Haberler
18.12.2019 16:59:30