Tbmm başkanı şentop:  başta avrupa ülkeleri kendi vatandaşlarını bölgeden geri almalı

Kamera: Buğra BENLİOĞLİ/ İstanbul DHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantıları konulu 3. Meclis Başkanları Konferansı'nda yaptığı konuşmada, güvenli bölge oluşturma konusunda ABD ile görüşmelerimizin sonuçsuz kaldığını belirterek, "Bu bağlamda sınır güvenliğimizi sağlamak, bölgede teröristleri etkisiz hale getirmek için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık" dedi. Şentop Avrupalı ülkelerin DEAŞ ve PKK içindeki kendi vatandaşı teröristleri almaları gerektiğini belirterek, "Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bu yabancı terörist savaşçıların kaynağı durumundaki ülkeler ellerini taşın altına koymalı, kendi vatandaşlarını bölgeden geri almalı, yargılamalı ve rehabilite etmelidir" dedi.

Mustafa Şentop, Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantıları konulu 3. Meclis Başkanları Konferansı'nda konuştu.

Şentop, geçen yıl Tahran'da yaptıkları toplantıdan bu yana terör, bölgemizin en büyük güvenlik sorunlarından biri olmayı sürdürdüğünü söyledi.

'TERÖRÜN YAŞATTIĞI ACILAR ORTAKTIR

Özellikle İslam düşmanlığını merkezine oturtan, beyaz, üstünlükçü, ırkçı ve aşırı sağcı terör eylemlerinde son dönemde gözlenen artışın endişe verici olduğunu söyleyen Şentop, "Terörün yaşattığı acılar ortaktır. Hepimizi derinden yaralamakta ve infiale sürüklemektedir" dedi. Terörle mücadelenin samimiyetle yapılacak uluslararası işbirliğiyle mümkün olabileceğini söyleyen Şentop, "İyi veya yararlı terörist yoktur ve hiçbir amaç terörü haklı kılmaz. Terör örgütler arasında ayrım yapılması terörle mücadelede zafiyet sebebidir" diye konuştu.

HDP ÖNÜNDEKİ EYLEM

PKK üzerinde kurulan operasyonel baskının somut sonuçlar verdiğini söyleyen Şentop, "Bu örgütün Türkiye içerisinden terör faaliyetlerinde kullanmak üzere terörist devşirme gücü kalmamıştır. Bu açığını kapatabilmek için 14-15 yaşlarındaki çocukları ailelerinden zorla kopartmaya teşebbüs etmektedir. Bu noktada, Hacire Akar isminde, çocuğunu PKK'nın elinden geri almak isteyen acılı bir annenin Diyarbakır'da başlattığı eylemi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu acılı annenin feryatları toplumumuzda karşılık buldu. Çocuklarını PKK'ye kaptırmış diğer anneler de seslerini birleştirdiler. Bu aileleri terör kurbanları olarak görmemiz ve desteklememiz gerekiyor" dedi.

'SINIR GÜVENLİĞİMİZİ SAĞLIMIK İÇİN BARIŞ PINARI HAREKATINI BAŞLATTIK'

Suriye'den kaynaklanan ve sınırlarımızı hedef alan terör tehdidinin henüz sona ermediğini söyleyen Mustafa Şentop, "Haklı güvenlik endişelerimizi gidermek ve DEAŞ'e karşı mücadelemizi sürdürmek amacıyla güvenli bölge oluşturma konusunda ABD ile yürüttüğümüz görüşmeler sonuçsuz kalmıştır. Türkiye'nin sınırlarında teröristlerin varlığına müsamaha gösterilmesinin beklenmemesi gerektiğinin altını tekrar tekrar çizdik. Bu bağlamda sınır güvenliğimizi sağlamak, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve bu sayede Suriyelileri bölgedeki teröristlerin baskısından ve zulmünden kurtarmak amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık. Bu harekatın yegane amacı son yıllarda Suriye'nin kuzeyinde oluşan istikrarsız bölgelerden Türkiye'ye yönelecek terör tehdidini önlemektir" şeklinde konuştu.

AVRUPA ÜLKELERİNE SESLENDİ: KENDİ VATANDAŞLARINI ALIP YARGILAMALI

DEAŞ ve PKK içinde yabancı terörist savaşçıların olduğunu söyleyen Şentop, "Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bu yabancı terörist savaşçıların kaynağı durumundaki ülkeler ellerini taşın altına koymalı, kendi vatandaşlarını bölgeden geri almalı, yargılamalı ve rehabilite etmelidir" dedi.

AFGANİSTAN HALKI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Afganistan Halk Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahman da, terörizm bütün ülkeler için bir tehlike olduğunu belirterek, "ABD ve Taliban arasında barış görüşmeleri başladı ama çıkmaza girdi. Taliban ile barış sürecinin devam etmesi anlamında desteklerinizi istiyoruz. Barış görüşmelerinin yeniden başlaması, terörist grupların masaya çağrılması Afganistan halkı için çok önemli" dedi.

Konferansta, Pakisten Meclis Başkanı Esad Kayser, Çin Ulusal Halk Kongresi Başkanı Dongming Wang, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin de birer konuşma yaptılar.

Görüntü Dökümü

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Konferanstan genel ve detay görüntü

Konferansa katılanların aile fotoğrafları

Afganistan Halk Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahman'ın konuşması