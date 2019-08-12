Haberler» Güncel» Haber

TBMM Başkanı Şentop, bayramlaşma programına katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da bayramlaşma törenine katıldı.

12.08.2019 18:05
TBMM Başkanı Şentop, bayramlaşma programına katıldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da bayramlaşma törenine katıldı.
Şentop, Tekirdağ Valiliği tarafından Sahil Dolgu Alanı'nda düzenlenen programda, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Bayramlaşmanın ardından Şentop ve protokol üyeleri bir çay bahçesinde bir süre sohbet etti.
Programa, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
TBMM Başkanı Şentop, bayramlaşma programına katıldı

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:32   - Türkiye Diyanet Vakfı, Fildişi Sahili'nde 6 bin 300 hisse daha dağıttı
19:31   KOCAELİ Gebze'de mesire alanında ağaçlar yandı -5 Helikopter görüntüleri
19:30   Hükümet ve Türk-İş uzlaştı
19:29   İstanbul'da kalanlar 'bayram etti'
19:25   Kamuda zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı
19:23   Eniştesini bıçaklayan genç gözaltına alındı
19:23   Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı