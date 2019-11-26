Haberler » Politika » TBMM Başkanı Şentop, Bilginer'i tebrik etti - Haber

TBMM Başkanı Şentop, Bilginer'i tebrik etti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, '47'nci Uluslararası Emmy' ödüllerinde, 'en iyi erkek oyuncu' ödülünü alan sanatçı Haluk Bilginer'i tebrik etti.

26.11.2019 19:59 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:59TBMM Başkanı Şentop, Bilginer'i tebrik etti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, '47'nci Uluslararası Emmy' ödüllerinde, 'en iyi erkek oyuncu' ödülünü alan sanatçı Haluk Bilginer'i tebrik etti.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla '47'nci Uluslararası Emmy' ödüllerinde 'en iyi erkek oyuncu' ödülünü alan sanatçı Haluk Bilginer'i tebrik ederek, "47'nci Uluslararası Emmy ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü alan değerli sanatçı Haluk Bilginer'i tebrik ediyorum. Kendisinin emeği ve her defasında hepimizi etkileyen performansı bu ödülleri fazlasıyla hak ediyor" ifadelerini kullandı.



Haluk Bilginer, Politika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Haberleri
21:16 MGK: Terörle mücadelede hiçbir yük ve sorumluluktan kaçmayan Türkiye'nin DEAŞ terör örgütüyle...
21:14 Ali Babacan, AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı
21:14 MGK: "Bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi sürecine katkıda bulunan harekatın amacına...
21:14 MGK: "Suriye'de güvenli bölgenin tesis edilmesi amacıyla imzalanan mutabakatların tarafı...
20:50 MGK Toplantısı sona erdi
20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı 4 saatin...
20:26 Mardin'de gözaltına alınan 3 HDP'li eski belediye başkanı tutuklandı
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
26.11.2019 21:20:27