TBMM Başkanı Şentop: Bu zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bu zor dönemi kısa bir zaman içerisinde inşallah 'suhuletle, kolaylıkla atlatırız' diye Allah'a dua ediyoruz. Birlik ve dayanışma içerisinde birçok zorluğu atlattığımız gibi bu zorluğun da üstesinden geleceğimize inanıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunus Emre Enstitüsü'nce Kuzey Makedonya 'nın önemli aydınlarından Fahri Kaya için düzenlenen dijital anma etkinliğine video görüntülü katıldı. Şentop konuşmasında, birlik ve dayanışma içinde bugüne kadar birçok zorluğun atlatıldığını, koronavirüsün yol açtığı zorluğun da aynı dayanışma içinde atlatılacağına inandığını söyledi. Dünya tarihinde zaman zaman büyük salgınların meydana geldiğini ancak bunların sayıca az olduğunu ve daha çok bölgesel salgınlar olarak gerçekleştiğini anlatan Şentop, şunları kaydetti:

"Dünyanın tamamına sirayet eden, bu derecede ve bu hızla gelişen salgın, herhalde insanlık tarihinde ilk defa oluyor. Öncelikle tüm dünyadaki insanlara, daha sonra Kuzey Makedonya'daki kardeşlerimize ve Türkiye'deki vatandaşlarımıza Allah'tan sağlık diliyorum. Bu zor dönemi kısa bir zaman içerisinde inşallah 'suhuletle, kolaylıkla atlatırız' diye Allah'a dua ediyoruz. Birlik ve dayanışma içerisinde birçok zorluğu atlattığımız gibi bu zorluğun da üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu bakımdan özellikle Kuzey Makedonya'da yaşayan kardeşlerimize de gerekli tedbirleri almalarını, hükümetin ortaya koyduğu tedbirlere, prensiplere riayet etmelerini öneriyorum. Türkiye'de olduğu gibi mümkün olduğunca temastan kaçınmaları, sosyal mesafeyi korumaları, hijyen ve temizlik kurallarına riayet etmeleri ve mümkün olduğu ölçüde evde kalmaları konusundaki tavsiyelerimizi tekrar etmek isterim."

Eğitimci- Yazar Fahri Kaya'nın, Makedonya'da uzun yıllar Türk diline ömrünü adadığını belirten Mustafa Şentop, Kaya'nın vefatının Türk kültürü, Türk dili ve Makedonya Türklüğü için büyük kayıp olduğunu söyledi. Şentop, Fahri Kaya'nın hayatının, Türkçe ve Türk dili için yürüttüğü mücadelenin gelecek kuşaklara, gençlere örnek olması gerektiğini de vurguladı.

Kaynak: DHA