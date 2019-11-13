Haberler » Güncel » TBMM Başkanı Şentop, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü - Haber

TBMM Başkanı Şentop, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

13.11.2019 20:00 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:02
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti.
Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Şentop, "23 Nisan 2020 tarihi Meclisimizin kuruluşunun yüzüncü yıl dönümü. Bu münasebetle bir dizi programlar düşünüyoruz. Bu konuda geçen hafta milletvekili arkadaşlarımızdan görüş, önerilerini yazmaları için talepte bulunmuştum. Bu hafta siyasi partilerin grup başkanları ile ziyaret etmek için randevu talep etmiştim. Dün Naci Bostancı ile görüştüm, şimdi de Sayın Kılıçdaroğlu ile bu konuda düşüncelerimizi anlattık, hem de kendi değerlendirmelerini aldım" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu ise yüzüncü yıl dönümü vesilesiyle güzel bir çalışma başlatıldığını söyleyerek, "Kendilerine düşüncelerimi aktardım. Yüzüncü yıl dönümü dolayısıyla güzel çalışmalar olacak, hem yazılı hem görsel olarak özel bir çaba harcıyorlar. Umarım hep beraber bunların tanığı oluruz. Güzel çalışmalar gerçekleşecektir" şeklinde konuştu.
İçtüzük veya sisteme yönelik bir değerlendirme olup olmadığına yönelik olarak Şentop, içtüzük veya sisteme yönelik herhangi bir değerlendirmede bulunulmadığını söyledi.
(Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)
TBMM Başkanı Şentop, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü

Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Şentop, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
22:04 Ankara 'dijital türkiye'ye bir yılda 1 milyar giriş
22:04 Eski ingiliz subayının cenazesi ingiltere'ye gönderildi
22:04 Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "İsrail, güvenliğini Gazze'ye saldırarak sağlayamaz"
22:03 ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ CENAZESİ İNGİLTERE'YE GÖNDERİLDİ
22:02 - Erdoğan ve Trump çalışma yemeğinde
21:53 İstifa istenen Metin Feyzioğlu'na "disiplin" yolu için ilk adım atıldı
21:10 İmamoğlu'ndan su zammı eleştirilerine yanıt: Zammı eleştirenler, doğalgaz ve yakıt zamlarına baksınlar
21:04 Ahmet Türk hastaneye kaldırıldı
20:29 TRT muhabiri, ABD'de PKK yandaşının saldırısına uğradı
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13.11.2019 22:05:34