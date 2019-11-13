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TBMM Başkanı Şentop, CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

13.11.2019 19:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 19:16TBMM Başkanı Şentop, CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Şentop, TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılı anmaları için düzenlenecek etkinliklere ilişkin görüştüklerini açıkladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de gerçekleştirdikleri görüşme sonrası basına açıklamada bulundu. Şentop, toplantı gündeminin TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü şerefine yapılacak etkinlikler olduğunu söyledi. 100'ünü yıl için bir dizi program düşündüklerini aktaran Şentop, "Bu konuda geçen hafta milletvekili arkadaşlarımızdan görüşlerini, önerilerini yazmaları için talepte bulunmuştum. Bu hafta da siyasi partilerimizin grup başkanlarını ziyaret etmek için kendilerinden randevu istemiştim. Dün Sayın Naci Bostancı'yla görüştüm, bugün de Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşerek, hem düşündüklerimizi anlattım, hem de kendilerinin önerilerini aldım" diye konuştu.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Şentop'un 100'üncü yıl şerefine güzel bir çalışma başlattığını belirterek, "Benim de düşüncelerimi sordu. Kendilerine düşüncelerimi aktardım. 100'üncü yıl dolayısıyla güzel bir çalışma olacak. Hem yazılı, hem de görsel olarak özel bir çaba harcıyorlar. Umarım hep beraber bunların tanığı oluruz. Güzel çalışmalar gerçekleşecektir. Ben Sayın Başkan'ın aktardığı bilgiler için kendisine teşekkür ederim" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Şentop, Güncel

Kaynak: DHA

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