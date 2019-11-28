Haberler » Politika » TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile görüştü - Haber

TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

28.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:57TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsmail Omar Guelleh ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cibuti'de gerçekleştirilen 42. Afrika Parlamenter Birliği Konferansının ardından Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh ile bir araya geldi. İkili görüşme gerçekleştiren Şentop ve Guelleh, heyetler arası görüşmelere de katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, mevkidaşı Muhammed Ali Houmed ile de bir araya geldi. İkili önce baş başa, ardından da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. İkili meselelerin ele alındığı görüşmede Şentop mevkidaşını, TBMM'nin 100. yılı kutlamaları için Ankara'ya davet etti. - CİBUTİ

Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı, Cibuti, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
17:33 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a öyle bir yanıt verdi ki: "Liderlik yapay,...
17:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul etti
17:22 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Her alanda güçlü bir Türkiye kuracağız"
17:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti
17:16 Çavuşoğlu'ndan Macron'a: "Liderlik yapay, suni, boyunu aşan söylemlerle olmaz"
13:09 İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
28.11.2019 17:47:25