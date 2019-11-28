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TBMM Başkanı Şentop: Cibuti'de kendimizi evimizde hissediyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 42'nci Afrika Parlamenter Birliği Konferansı'na katılmak üzere geldiği Cibuti'de onuruna verilen resepsiyonda yaptığı konuşmada, "Cibuti'de kendimizi evimizde kardeşlerimizin, dostlarımızın arasında hissediyoruz" dedi.

28.11.2019 09:41 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:41TBMM Başkanı Şentop: Cibuti'de kendimizi evimizde hissediyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 42'nci Afrika Parlamenter Birliği Konferansı'na katılmak üzere geldiği 'de onuruna verilen resepsiyonda yaptığı konuşmada, "Cibuti'de kendimizi evimizde kardeşlerimizin, dostlarımızın arasında hissediyoruz" dedi.

42'nci Afrika Parlamenter Birliği Konferansı için Cibuti'ye gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ambouli Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya, Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Mohamed Ali Hamed ve Cibuti-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı tarafından karşılandı. Şentop, Cibuti Büyükelçiliği tarafından Cibuti'de yaşayan vatandaşlar ve Türk üniversitelerinden mezun Cibutililerin katılımlarıyla heyet onuruna verilen resepsiyona katıldı. Burada yaptığı konuşmada, İstanbul'dan, Ankara'dan selam getirdiğini söyleyen Şentop'un, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdim" sözleri alkış aldı. Şentop, Türkiye'nin bu coğrafyalara bakışının farklı olduğunu, mesafe ve dil farkına rağmen 500 yıllık dostluğa dikkat çekerek, "Cibuti'de kendimizi evimizde kardeşlerimizin, dostlarımızın arasında hissediyoruz Sadece hava değil, insanların ilgi ve alakası, teveccühü de çok sıcak" dedi.

TBMM Başkanı Şentop'a, Türk-Cibuti Dostluk Derneği Başkanı Muhammed Elmi tarafından hediye verilirken, Türk üniversitelerinden mezun Cibutili gençlerle fotoğraf çektirdi. Şentop daha sonra, Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Mohamed Ali Hamed tarafından onuruna verilen dostluk yemeğine katıldı.

TBMM Başkanı Şentop'a, TBMM Katip üyesi, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, AK Parti Diyarbakır Milletvekili, Türkiye-Cibuti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Oya Eronat ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu eşlik ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şentop'un Ambouli Uluslararası Havalimanı'nda karşılanması

-Şentop'un Cibuti Büyükelçiliği tarafından verilen resepsiyona katılması

-Şentop'un resepsiyondaki konuşması



Mustafa Şentop, Cibuti, Güncel

Kaynak: DHA

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