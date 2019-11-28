Haberler » Güncel » TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Ulusal Meclisi Genel Kurul Salonu'nu gezdi - Haber

TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Ulusal Meclisi Genel Kurul Salonu'nu gezdi

Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.

28.11.2019 23:50 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:56
İsmail Ömer Guelleh, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.
Şentop, 42. Afrika Parlamenter Birliği Konferansı için geldiği Cibuti'de temaslarını sürdürüyor.
Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, TBMM Başkanı Şentop'la Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştü.
Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Hamed'in de yer aldığı kabulde, AK Parti Mardin Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Şeyhmus Dinçel, AK Parti Diyarbakır Milletvekili ve Türkiye-Cibuti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Oya Eronat, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu ile Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya hazır bulundu.
Kabulün ardından Cibutili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, görüşmede iki ülke ilişkilerinin değerlendirildiğini söyledi.
"Türkiye-Cibuti ilişkileri fevkalade iyi, dünyada birçok ülkenin gıptayla bakacağı düzeyde." diyen Şentop, üst düzey ziyaretlerin, bu ilişkileri daha da güçlendirdiğini belirtti.
Cibutili parlamenterlere 100. yıl kutlamaları daveti
Daha sonra Cibutili mevkidaşı Hamed ile Cibuti Ulusal Meclisi'ne geçen Şentop, resmi törenle karşılandı.
Şentop ve Hamed, baş başa görüşmenin ardından gerçekleştirilen heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.
TBMM Başkanı Şentop, 23 Nisan 2020'nin, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü olduğunu belirterek, "100. yıl kutlamaları vesilesiyle sizi Ankara'ya davet ediyorum. Bu önemli yıl dönümünde bir arada olmaktan memnuniyet duyacağım." dedi.
"Türkiye, emperyalizmle mücadelede bizim için çok önemli bir örnek"
Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Hamed de 2015'te ülkeye ziyaret gerçekleştiren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cibuti Ulusal Meclisi Genel Kurulunda milletvekillerine hitap ettiğini hatırlattı.
Cibuti-Türkiye ilişkilerinin "kazan-kazan" ilkesine dayandığını söyleyen Hamed, TBMM Başkanı Şentop'un davetini memnuniyetle kabul ettiğini belirterek, "Belirttiğiniz tarihte, dostluk grubumuzun üyeleri ve milletvekilleriyle Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğiz. Şimdiden bu tarihi not ediyorum." diye konuştu.
Hamed, "Türkiye, emperyalizmle mücadelede bizim için çok önemli bir örnek. Sizin burada olmanız Cibuti Ulusal Meclisinin ve Afrika Parlamenter Birliğinin itibarını artırmıştır." dedi.
Hamed daha sonra Meclis Başkanı Şentop'a, Cibuti Ulusal Meclisi Genel Kurul Salonu'nu gezdirdi. Şentop, Cibuti-Türkiye Dostluk Grubu üyeleriyle fotoğraf çektirdi.
TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Ulusal Meclisi Genel Kurul Salonu'nu gezdi

Cumhurbaşkanı, İsmail Ömer, Cibuti, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
01:22 TBMM Başkanı Şentop, Katar heyeti ile görüştü
01:22 İstanbul'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
01:14 Aydın'da 111 düzensiz göçmen yakalandı
01:10 Kahramanmaraş'ta, husumetli ailelerin silah, taş ve sopalı kavgası: 12 yaralı
01:06 Karabük'te "dur" ihtarına uymayarak polise çarpan alkollü sürücüye para cezası verildi
00:43 Kızına telefonla haber verdikten sonra pompalı tüfekle intihar etti!
00:41 Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi
00:00 Yunan Dışişleri, Libya'yla imzalanan mutabakat nedeniyle Türkiye'nin Atina Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı
23:55 İnsanlık dışı olay! Hamile köpeği çuvala koyup ölüme terk ettiler
23:18 BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
20:41 Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü, 9 öğrenci son anda kurtuldu
14:52 Erdoğan'dan Alevi vatandaşların evlerine işaret konulmasına sert tepki: Hesabı sorulacak
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
11:12 Lojman satışları başladı! Peşin ödeyene yüzde 10 indirim yapılacak
29.11.2019 01:27:21